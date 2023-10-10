快訊／獨立參選+1！甘迺迪姪角逐2024白宮 放棄民主黨初選戰拜登
美國總統大選2024年即將登場，目前民主、共和兩黨仍在選舉候選人提名階段，前總統甘迺迪（John F. Kennedy）姪子小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）於10日宣佈將「獨立參選」，放棄以民主黨人身分和追求連任的總統拜登在民主黨初選時競爭，這也替被諷刺是「拜登對上川普重賽」的美國2024總統大選增添新的變數。
國際中心楊智傑／綜合報導
小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出身於美國政治史上最著名的民主黨家族之一，儘管如此他在民主黨初選階段仍希望渺茫，甚至在共和黨人中的支持率高於自家民主黨人。這名現年69歲的環境律師、知名的反疫苗倡議者週一表示，他將以獨立人士身份競選總統，並放棄民主黨初選。
截至目前為止，甘迺迪都被民主黨員們視為「不是認真要競選」，當被問到他可能潛獨立參選時，民主黨全國委員會發言人還用了翻白眼的表情符號作為回應。
目前還不清楚，當小羅伯特甘迺迪也投身選戰與川普競選時，共和黨人對他的支持是否會還會維持下去。但無論如何，這代表現任美國總統拜登（Joe Biden）若想競選連任，勢必得花費更多心思在這場無可避免的角逐之爭上。