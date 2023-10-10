獨／中華職棒34年進場人數破166萬史上第一！打破28年大紀錄
2023年中華職棒大聯盟賽事進行快到尾聲，還剩約23場賽事，不過全年進行277場比賽，已經累積166萬3160人進場，打破28年前，中職6年（1995年）所創下的單季164萬6,361觀眾進場人數，創下史上第一，而平均進場人數也自2013年經典賽後，再度回到場均6000名觀眾入場的高標，可見職棒賽事也越來越熱鬧，接下來中職可望挑戰單季180萬人次的高標。
記者吳政紘/綜合報導
中職在會長蔡其昌領導之下，近幾年場均人數增加，經過疫情肆虐後，去年達到1,47萬1,197人進場的數字，也是自2019年後，再度回到單季130萬人以上進場的穩定數字，成長幅度高達54％以上。
今年中職賽事刺激，除了3月的經典賽帶給國人希望之外，中職賽事在上半季也有不少事件發生，最後由「南霸天」統一獅奪冠，中職明星賽復辦也帶來不少活力，尤其啦啦隊的活力表演，更讓職棒增添光彩。
此外，各隊都努力經營自家主場，中信兄弟聯名阪神甲子園球場主題日、味全龍咒術迴戰主題日還請來三上悠亞開球，統一獅隊請來韓國知名網紅金寶拉，樂天桃猿請來韓國女神李多慧加入，為中職投下震撼彈。
今年中職整體人數再度增加22％左右，還剩下約23場比賽，若是場均高達6000人以上，有機會挑戰單季180萬的「觀戰障礙」。