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不忍了！哈馬斯嗆以色列轟炸加薩　放話將「每次處決1人質」

▲哈馬斯宣布，以色列如果再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。圖為在以色列發動空襲後，巴勒斯坦民眾從加薩地區一處難民營移出遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯宣布，以色列如果再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。圖為在以色列發動空襲後，巴勒斯坦民眾從加薩地區一處難民營移出遺體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，目前已經造成超過1500人死亡，更有人遭到俘虜綁架。以色列軍方在9日表示，已經「史無前例」徵召30萬後備軍人，並對加薩地區實施全面封鎖。不過哈馬斯也放話表示，以色列一旦再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。

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綜合《路透社》、《CNN》等外媒報導，哈馬斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）9日宣布，只要以色列在無預警的情況下轟炸加薩人民，「每一次將會處決一名一名以色列人質」，並且會把整個過程以影片、錄音方式向外界展示。

哈馬斯在近日展開向以色列突擊之後，宣稱已俘虜了超過100名士兵與平民，其中包括以色列軍官。對此，以色列政府曾證實確實有士兵與平民被挾持為人質，但否認以色列軍官遭到俘虜。

以色列軍方9日表示，目前已經史無前例徵召30萬後備軍人，並對加薩地區實施全面封鎖，顯示出以色列可能正在計劃發動對地攻擊，來應對哈馬斯的攻勢。

以色列媒體指出，在哈馬斯發動襲擊後，當地死亡人數已經攀升至900人、至少2600人受傷。加薩衛生部表示，自7日以來，至少有687名巴勒斯坦人死亡、3726人受傷。

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