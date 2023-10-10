以國遇襲警訊！矢板明夫點名「全球4火藥庫」：野蠻與文明的對立

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中國外交部先前發表的聲明稱「要平息以巴雙方衝突的根本出路，在於落實『兩國方案』，中方支持巴勒斯坦獨立建國。國際社會也應加大對巴勒斯坦問題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談」。對此，矢板明夫直指慘劇才剛剛發生，中國卻不譴責暴力，還支持加害者建立自己惡國家，「這種說法，幾乎等於為屠殺平民的恐怖份子撐腰。」
矢板明夫在文中提到，過去有專家指出，世界上「四個火藥庫」，分別是俄羅斯和烏克蘭、巴勒斯坦和以色列、中國和台灣、以及朝鮮半島的北韓和南韓，「都是獨裁與自由、野蠻與文明的對立」，如今已經連續引爆了兩個。矢板明夫表示，全世界熱愛自由民主的人們，需要做的事情，是支持正義、早日讓戰爭結束，同時，也要防止剩下的兩個火藥庫爆炸。
矢板明夫也提到，由於正值國慶日，近來有多達四十名日本國會議員前來參加活動，是來台人數史上最多；日本執政黨三號人物、自民黨政調會長萩生田光一也抵達台灣，並與蔡英文總統會談；「翡翠騎士」東京農大附屬第二高中吹奏樂部也在台灣進行多場表演，並會出席國慶日活動，另外也有許多商界、演藝圈的日本名人紛紛來到台灣，可說是「All Japan」（全日本）來力挺台灣，而這也在某種意義上，表達了日本社會支持自由民主的決心。
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