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痛批民進黨讓戰爭逼近　侯友宜國慶高喊：不可讓台獨消滅中華民國

▲侯友宜首度出席國民黨國慶升旗。（圖／記者林調遜攝，2023.10.10）
▲侯友宜首度出席國民黨國慶升旗。（圖／記者林調遜攝，2023.10.10）

記者余祥／台北報導

今天是國慶日，由於民進黨主視覺「Taiwan national day」偷渡台獨，藍營大咖都不出席總統府前升旗，而是在國民黨中央進行升旗。國民黨總統參選人侯友宜痛批民進黨執政以後戰爭逐漸逼近、民生凋敝，台灣和平穩定是重中之重，必須很清楚知道「我們國家就叫中華民國、國旗就是我們唯一的國家顏色」，明年總統大選他會團結一切力量，重返執政、贏回中華民國。

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國民黨上午7點在國民黨中央廣場舉行升旗，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、吳伯雄、台北市長蔣萬安都出席，侯友宜則是首度出席國民黨升旗活動。

侯友宜先祝賀中華民國生日快樂，他說每次升國旗、唱國歌都非常感動，不要忘了中華民國立國過程，10月10日是多少人拋頭顱灑熱血，也不要忘了中華民國國家歷史延續，代表以民為主，建立民主共和國最佳的典範。

侯友宜痛批民進黨執政這幾年忘了中華民國怎麼立國，不但竄改中華民國建國精神，居然國慶還用「Taiwan national day」慢慢消滅中華民國，這就是不能忍，「不可以讓民進黨用台獨路徑，消滅中華民國。」

侯友宜說，除了要讓中華民國永續以外，也要看見民進黨執政以後戰爭逐漸逼近、民生凋敝、貪污腐敗、人民痛苦聲音聽不到，每次反應的問題都不做改變，再這樣沈淪下去，不但是台獨路徑，若國民黨不展現團結一致的力量，中華民國就算存在，人民也是痛苦度日。

面對這樣無能的政府，侯友宜說，他在這段時間提出國安、勞工、觀光、教育等政策，更重要的是也提出解決的方式。

侯友宜強調，台灣和平穩定是重中之重，「必須要很清楚我們國家就叫中華民國，我們只有一個顏色青天白日滿地紅，國旗就是我們唯一的國家顏色。」

最後，侯友宜說，明年1月13日國民黨、侯友宜會團結所有中華民國的力量，凝聚台澎金馬所有人民的向心力，「讓我們重返執政，贏回中華民國、贏回人民信心！」

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