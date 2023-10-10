天氣預報／國慶日東北季風發威！北台灣又濕又涼 大雨連轟2天
今天（10月10日）是國慶日，也是連假最後一天，中央氣象署一早就發布「豪雨特報」，表示受東北季風影響，北部、東部有較大雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今、明兩天都是東北風天氣型態，迎風面水氣多、北台灣體感濕涼，週六（10月14日）水氣稍減少，但下週日（10月15日）起又有另一波東北風，除了雨勢影響外，北台灣氣溫也會再下降。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今明兩天，在東北風影響下，迎風面水氣多、北台略濕涼，北部、東北部及東部偶有局部雨，尤其東北部及東部要慎防局部較大雨勢，背風面得中南部則是晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至28度、中部攝氏23至33度、南部攝氏23至34度、東部攝氏22至33度。
吳德榮提及，週四至週五（10月12日至10月13日）各地大致晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，中南部山區午後也有短暫降雨，各地早晚稍涼。週六水氣減少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升。下週日至下週一則有另一小波東北風，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。
此外，布拉萬颱風目前已達到「中度颱風」的強度。未來將持續增強，挑戰「強烈颱風」門檻，目前布拉萬颱風在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東，3天後在日本南方遠海、朝東北方向，加速遠離日本，對台灣並無影響。