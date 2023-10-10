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藍白整合見曙光？韓國瑜同框柯文哲　釣出「侯、郭回應」耐人尋味

▲韓國瑜久違與柯文哲同框，釣出侯友宜、郭台銘回應。（圖/韓國瑜臉書）
▲韓國瑜久違與柯文哲同框，釣出侯友宜、郭台銘回應。（圖/韓國瑜臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

總統大選倒數最後3個月，在總統候選人登記之前，「藍白合」的議題還是持續受到關注。然而高雄市前市長韓國瑜（9）日在臉書發表文章，久違同框柯文哲，不僅如此，貼文還釣出侯友宜、郭台銘現身留言，由於文章議題談論「整合相關」，加上侯友宜、郭台銘都出現回應，讓外界認為，藍白合有非常大的機會。

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韓國瑜9日在臉書貼出與柯文哲的合照，表示「四年闊別，老友相見，整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島，只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」。

▲民眾黨主席柯文哲出席民眾黨中和區立委參選人邱臣遠聯合服務處開幕活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.07）
▲民眾黨主席柯文哲跟韓國瑜會面，韓國瑜的「整合發文」耐人尋味。（圖／記者呂炯昌攝）
「侯市長、柯市長、郭董事長，都擁有讓台灣向上的能力與智慧，我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，讓我們給他們多一點鼓勵，齊心合力，必定會讓台灣更好」意指三人應該相互合作的理念一覽無遺。

而在貼文當中，不僅柯文哲回應「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」；侯友宜也出面留言「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好」；郭台銘也說「感謝國瑜兄為國為民挺身而出，柯主席這陣子也特別費心思考整合方案，價值理念最為重要。在野陣營真誠合作，才能實現政權輪替，回應主流民意的期盼」意外形成另一種同框，掀起熱烈討論。


 

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