藍白整合見曙光？韓國瑜同框柯文哲 釣出「侯、郭回應」耐人尋味
總統大選倒數最後3個月，在總統候選人登記之前，「藍白合」的議題還是持續受到關注。然而高雄市前市長韓國瑜（9）日在臉書發表文章，久違同框柯文哲，不僅如此，貼文還釣出侯友宜、郭台銘現身留言，由於文章議題談論「整合相關」，加上侯友宜、郭台銘都出現回應，讓外界認為，藍白合有非常大的機會。
記者張嘉哲/綜合報導
韓國瑜9日在臉書貼出與柯文哲的合照，表示「四年闊別，老友相見，整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島，只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」。
「侯市長、柯市長、郭董事長，都擁有讓台灣向上的能力與智慧，我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，讓我們給他們多一點鼓勵，齊心合力，必定會讓台灣更好」意指三人應該相互合作的理念一覽無遺。
而在貼文當中，不僅柯文哲回應「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」；侯友宜也出面留言「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好」；郭台銘也說「感謝國瑜兄為國為民挺身而出，柯主席這陣子也特別費心思考整合方案，價值理念最為重要。在野陣營真誠合作，才能實現政權輪替，回應主流民意的期盼」意外形成另一種同框，掀起熱烈討論。