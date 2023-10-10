汪小菲解釋想復婚！聽大S咳嗽喊「不行了」 哽咽：我怕她死
汪小菲昨（9）日和男網紅連現直播，脫口現在對前妻大S（徐熙媛）還有愛，不是憐憫，更單方面稱大S非常需要別人愛她，反問大家「復婚不好嗎？」一番深情發言震驚外界，汪小菲晚間再開直播解釋，因為聽見大S在電話中一直咳嗽，說自己身體不好、不行了，「我怕她死，你知道嗎？她有三長兩短你覺得我過得去嗎？」甚至還疑似一度哽咽。
記者楊穎軒／綜合報導
示愛大S言論引起軒然大波，汪小菲與母親張蘭連線直播時表示，早上6點多，保母接到大S電話，大S不停咳嗽說「要死了、不行了」，他連忙叫保母先回家照顧大S，自己是出於擔心才會說那些話，「我怕那個人的身體不行，我怕她死，我怕她不行了，你知道嗎？我是一片好心，怕她難過」，澄清是關心前妻身體狀況，不是戀愛腦的問題。
而張蘭怕汪小菲說太多，急忙打斷兒子講話，「知道你善良，格局！格局都是委屈撐大的」，頻頻揮手要汪小菲別說了，專心把事業做好一切就會好，隨後擅自中斷連線，張蘭下線後，汪小菲索性自己暢所欲言，「然後我這種關心就變成了一種...就是...就變成一種被人罵啊，被她的經紀人當罵，罵我，她憑什麼啊？她的經紀人跟律師真的不行！」
此前，大S經紀人回應《NOWnews今日新聞》，指汪小菲離婚後多次私下向大S要求復婚，均被明確拒絕，強調大S和具俊曄婚姻很幸福，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」。