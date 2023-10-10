貨車違規遭盤查！蘆洲男心虛想落跑來不及 警查獲22包毒品咖啡包
本月4日晚間，蘆洲分局警員執行巡邏勤務，行經環堤大道附近時，見到一台小貨車違規停放於路口轉角處，隨即上前盤查，而車主、30歲的鍾姓男子神色慌張，且看到警方就想關門落跑，被員警攔下之後，鍾男自知法網難逃，於是主動交付藏於車內之第三級毒品卡西酮咖啡包22包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時蘆洲分局三民所警員，於4日晚間執行巡邏勤務，在蘆洲區環堤大道與永平街一處巷口，見到一台小貨車違停，因此上前將駕駛攔下盤查。當下駕駛鍾男神色緊張，看到員警就想關車門離開現場，而警方於盤查過程中，發現貨車的中控位置處，有一袋毒品咖啡包，經同意檢視，在車上查獲共22包第三級毒品卡西酮咖啡包，隨即逮捕鍾男。
對此警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。
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