批蔡英文不負責任　馬英九國慶喊話：與台獨路線切割才能守護家園

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馬英九說，今天是中華民國建國112年國慶日，國民黨是開國政黨，跟大家一起在中央黨部前升旗，意義非常重大。
馬英九說，過去40年他不管擔任什麼工作，每年都會參加國慶大會，因為他熱愛中華民國、熱愛台灣這個家園、全心支持中華民國憲法，以參加國慶大會為榮。
但是，馬英九說，從前年開始，總統蔡英文把雙十國慶的英文改成「Taiwan national day」，台灣是家園這沒有問題，中華民國才是國家名稱。
馬英九痛批蔡英文將中華民國國慶日變成台灣國慶日，是不折不扣台獨路線，不但誤導台灣人，也把台灣帶向危險，蔡總統過去更兩度在國慶日提出新兩國論，也就是中華民國、中華人民共和國互不隸屬，這違反中華民國憲法規定，也違反蔡總統宣誓就職時對全國人民的承諾，就是遵守憲法，蔡總統的作法違憲、危害台灣安全，更枉顧國人福祉，極其不利也不負責任。
馬英九說，為了台灣安全、子孫未來，他拒絕出席台灣國慶日典禮，要向全民跟世界宣告，他拒絕為危害台灣安全、傷害中華民國、偷渡台獨的路線背書。
馬英九表示，台獨違反中華民國憲法，但蔡政府卻執意推動，國人必須堅定跟台獨路線切割，才能保障家園和子孫安全，明年總統選舉大家一起下架民進黨，讓侯友宜帶領大家，明年一起到總統府升旗。