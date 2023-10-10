NBA／快艇盼盡快交易得到Harden！因沒有競爭者不願再提高報價
《The Athletic》記者Shams Charania日前透露費城76人（NBA）球星James Harden，離開費城的心態依舊沒有轉變，其中「沃神」Adrian Wojnarowski 在10日則表示，「目前洛杉磯快艇仍是市場上對James Harden唯一有興趣的球隊，但他們不願意再提高報價。」
記者張志宇/綜合報導
根據Adrian Wojnarowski 報導透露，「快艇為76人提供的東西已經遠比其他球隊多，包括首輪籤、首輪選秀互換權與到期合約，但76人認為快艇給的2028首輪籤並沒有任何價值，並希望快艇能夠透過交易，將2028首輪籤換成其他年份的首輪籤。」
《TNT Sports》也在節目上分析James Harden的交易包裹，並直言，「快艇現在的策略和不久前的熱火相似，就是讓76人自己決定，讓76人自行判斷市場上還有沒有更好的包裹，因為快艇認為市場上他們是唯一對James Harden感興趣的球隊，目前沒有人能與他們競爭。」
其中關於James Harden交易傳聞，76人主帥Nick Nurse近日也透露，「我相信James Harden會回歸球隊的，球隊有許多事情都改變了，新的團隊、新的陣容，我相信他會回歸球隊的。」