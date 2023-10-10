「施政有所成就也有不盡人意之處！」　蔡英文國慶演講細數政績

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蔡英文說，今天是中華民國112年的國慶日，闊別3年，終於脫下口罩、齊聚在此，共度國家的慶典，現場有許多來自全球各地的僑胞，還有許多睽違3年，再次遠道而來的國際友人，「我要代表台灣人民，向大家致上最真摯的感謝」，回首3年來辛苦的防疫之路，彷彿那段日子已經很遙遠。
「有另一條艱辛的路，我們走了30年，不前進就倒退，不奮進就被決定命運！」蔡英文說，就在上個月底，「潛艦國造」的第一艘原型艦下水了，在完成後續的測試後，這艘「海鯤軍艦」預計在2025年正式服役，潛艦國造是歷經30年，不同政黨的總統，都想實現的夢想，「現在，我們做到了！」
「我們終於做到了！我們的國防自主再跨出一大步，國軍不對稱戰力再向上提升」，蔡英文提到，我們再次展現，守護中華民國台灣的決心，她相信，全世界更會認同，海鯤軍艦是為了守護區域和平穩定而破浪前行；她強調，面對特殊的國際處境和瞬息萬變的挑戰，我們不前進就會倒退，不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運，感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革。
蔡英文提到，這7年多來，國際及區域的政經情勢複雜多變，加上百年大疫與極端氣候，在在挑戰民主國家中，政府治理的韌性機制，也挑戰民主社會中，人與人的信任基礎，「我從未忘記我對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，我要感謝台灣人民，我們總是能用團結戰勝恐懼，用包容化解仇恨，用民主克服挑戰」。
蔡英文細數任內政績，她說，婚姻平權法案通過已經4年了，她要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度；要深深感謝全體軍公教夥伴的諒解，為了讓年金的財務能夠永續，我們一起完成過去無法做到的「年金改革」，也讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代。
蔡英文說，要謝謝勞工朋友的體諒，雖然還沒走完年金改革的最後一哩路，但從2020年起，陸續編列了2670億元預算，撥補勞保基金，她期盼下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行；與此同時，政府連續8年調漲基本工資，並以所累積的經驗為基礎，提出「最低工資法」草案，送交立法院審議，「蔡英文沒有忘記要照顧勞工的承諾」。
蔡英文提到，她要感謝在台灣不同角落，溫暖投入推動社宅的朋友，7年多來，我們在起步階段的困難中前進，並且奠定基礎，如今，社會住宅運動，逐漸卸下標籤，成為社區的正向力量，8年20萬戶的目標，也將在2024年底達成，「居住正義這條路仍然漫長，但經過這幾年的經驗累積，我相信，未來一定可以在正確的道路上加速前進」。
蔡英文回憶，她還記得，剛接任總統時，台灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64%，但這7年多來，政府大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電；面對世界急起直追「2050淨零轉型」的目標，台灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路，7年厚實國力，台灣已是世界的台灣。
蔡英文指出，除了推動改革，過去7年多，我們在劇烈變遷的兩岸及國際情勢中，傾全力發展經濟、厚實國力、照顧人民、確保國家安全、穩定兩岸情勢，並且爭取國際支持，經過全體國人7年多的努力打拚，台灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了。
蔡英文續指，台灣的GDP規模，從她上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元，而在這幾年全球飽受經濟停滯，以及通膨所苦的局勢下，台灣這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價，同時，我們還保持財政穩健，將連續6年的政府歲計賸餘，跟全民共享，除了發放消費券來促進消費，也透過像是普發現金、TPASS、擴大租金補貼等措施，協助大家減輕生活負擔；我們更加強平衡城鄉發展，加大投資中小企業的產業轉型升級。
蔡英文提到，政府全力推動「六大核心戰略產業」、大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成了「典範轉移」，尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色，因此也翻轉了過度依賴單一市場的狀況；此外，對美國的出口金額翻倍成長，而今年6月，我們跟美國完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，就是率先各國、創新觀念的全新貿易協定。
蔡英文說，經過7年多的耕耘，我們對新南向國家的出口貿易，創史上新高；我們也強化與歐洲鏈結，現在歐盟已經是台灣最大的外資來源，「我們用經濟實力，向全世界證明台灣無可取代的重要性」。
蔡英文指出，從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量，對岸因颱風而豪雨成災，我們展現人道關懷；土耳其發生震災，我們挺進第一線；俄烏戰爭爆發，我們堅定與烏克蘭站在一起；當然，我們更不會忘記，3年疫情期間，民主夥伴互相馳援那股「善的循環」。
蔡英文說，儘管阻撓未曾停歇，但我們沒有停下走向世界的腳步，台日友情堅定不移、台美關係堅若磐石；我們的友邦和理念相近國家，在國際場域力挺台灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連「Viva Taiwan」，台灣的民主成就，已成為世界標竿，台灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。
「現在的台灣，已經是世界的台灣。我們已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴！」蔡英文說，國際支持我們的力量，也來到前所未有的團結堅實，此時此刻的我們，已經能自信堅定面向世界；我們也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。
蔡英文說，台灣的民主，在無比巨大的內外壓力中，成長茁壯，從而孕育出更為堅強的韌性，守護台灣的民主，就是守護普世價值的民主，感謝大家的團結一致，我們向全世界點亮了民主台灣；我們會自信地向世人傳達，台灣人尊嚴自主、熱情良善，台灣人樂為世界人，也將世世代代做為民主人、自由人。
蔡英文指出，感謝台灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統，和台灣人一起打拚，她心中充滿無限感激，這幾年下來，施政有所成就，也有不盡如人意之處；身為總統，她責無旁貸，這就是民主國家，執政者不能自滿，任何的施政，都要讓更多人民滿意，就是政府永無止境努力的目標。
蔡英文強調，她的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進，她相信，自信沉穩的台灣，一定會繼續前進，「我們不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好。台灣加油！中華民國加油！謝謝大家」。