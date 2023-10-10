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4大超商國慶優惠限今天！「霜淇淋、咖啡」買1送1　大杯美式20元

▲迎國慶日、雙十節，4大超商優惠齊發，咖啡、霜淇淋都有買1送1，快把握最後一天入手。（圖／業者提供）
▲迎國慶日、雙十節，4大超商優惠齊發，咖啡、霜淇淋都有買1送1，快把握最後一天入手。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今天10月10日國慶日（雙十節），除了精彩的國慶大會演出，4大超商都推出誠意十足的咖啡優惠，包括7-11特大杯美式只要30元、霜淇淋買1送1，全家檸檬氣泡水、罐裝茶都買1送1。《NOWnews》總盤點，線上線下哪裡買、活動到何時、每杯平均原價／特價、折扣全算好，快把握最後一天齊開喝，祝中華民國生日快樂。

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🟡7-ELEVEN

📍實體門市｜10月10日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）

◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）

◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯卡布奇諾買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11門市雙十優惠剩最後一天。（圖／業者提供）
▲7-11門市雙十優惠剩最後一天。（圖／業者提供）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）限icash Pay支付

◾思樂冰任選口味第2杯半價，7.5折（大杯原價39元、特價29元）

◾哈燒全品項任選買1送1，5折（最高原價65元、特價33元）限icash Pay ／icash2.0支付

▲哈燒全品項任選買1送1。（圖／業者提供）
▲哈燒全品項任選買1送1。（圖／業者提供）
📍線上APP｜即起至10月12日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾西西里風檸檬系列咖啡18杯1010元，7折（原價80元、特價56元）

◾中杯精品拿鐵16杯1010元，7折（原價90元、特價63元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11濃萃美式買10送10進入倒數3天。（圖／業者提供）
▲7-11濃萃美式買10送10進入倒數3天。（圖／業者提供）
📍線上APP｜10月10日、11日限量
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾經典純奶茶買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）

◾黑松沙士600ml買4送2，6.7折（原價35元、特價23元）

◾黑松FIN好菌補給飲料580ml買4送2，6.7折（原價25元、特價17元）

◾可樂果豌豆酥酷辣買4送2，6.7折（原價30元、特價20元）

◾原味熱狗／起司熱狗／辣味熱狗任選3件77元，7.3折（原價35元、特價26元）

◾原味熱狗大亨堡／起司熱狗大亨堡／辣味熱狗大亨堡任選3件99元，7折（原價47元、特價33元）

▲謝謝中華隊，7-11線上寄杯指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲謝謝中華隊，7-11線上寄杯指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡全家

📍線上App｜10月10日
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾霜淇淋5支168元，6.9折（原價49元、特價34元）

◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾FCM四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾海鹽條系列／檸檬鮮果乾／海鹽焦糖爆米花／軟糖買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

▲全家APP目前有私品茶、霜淇淋快閃及感謝選手活動。（圖／手機截圖）
▲全家APP目前有私品茶、霜淇淋快閃及感謝選手活動。（圖／手機截圖）
📍實體門市｜10月10日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價25元、特價13元）

◾農心海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾SOMA法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾泰國皇家牛奶片買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲「康康5」延長至10月10日。（圖／全家提供）
▲「康康5」延長至10月10日。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍實體門市｜10月11日前
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）

📍線上APP｜10月10日限定
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元、特價20元）

🟡OKmart

📍實體門市｜10月10日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

▲為慶祝中華隊亞運第100面金牌到手，OKmart全台900間門市將於明日推出咖啡第二件半價優惠。（圖／OKmart提供）
▲OKmart全台900間門市限國慶日當天，大杯美式、拿鐵都是買2送1。（圖／OKmart提供）

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