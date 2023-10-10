4大超商國慶優惠限今天！「霜淇淋、咖啡」買1送1　大杯美式20元

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📍實體門市｜10月10日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯卡布奇諾買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）限icash Pay支付
◾思樂冰任選口味第2杯半價，7.5折（大杯原價39元、特價29元）
◾哈燒全品項任選買1送1，5折（最高原價65元、特價33元）限icash Pay ／icash2.0支付
📍線上APP｜即起至10月12日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬系列咖啡18杯1010元，7折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品拿鐵16杯1010元，7折（原價90元、特價63元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍線上APP｜10月10日、11日限量
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾經典純奶茶買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾黑松沙士600ml買4送2，6.7折（原價35元、特價23元）
◾黑松FIN好菌補給飲料580ml買4送2，6.7折（原價25元、特價17元）
◾可樂果豌豆酥酷辣買4送2，6.7折（原價30元、特價20元）
◾原味熱狗／起司熱狗／辣味熱狗任選3件77元，7.3折（原價35元、特價26元）
◾原味熱狗大亨堡／起司熱狗大亨堡／辣味熱狗大亨堡任選3件99元，7折（原價47元、特價33元）
🟡全家
📍線上App｜10月10日
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾霜淇淋5支168元，6.9折（原價49元、特價34元）
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾FCM四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾海鹽條系列／檸檬鮮果乾／海鹽焦糖爆米花／軟糖買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
📍實體門市｜10月10日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾農心海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾SOMA法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾泰國皇家牛奶片買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡萊爾富
📍實體門市｜10月11日前
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
📍線上APP｜10月10日限定
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元、特價20元）
🟡OKmart
📍實體門市｜10月10日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）