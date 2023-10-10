APP偵測異常！高雄摩鐵藏針孔偷拍46組房客 慣犯賠償金額曝光
高雄市一對夫妻，2022年5月間到小港區一間汽車旅館投宿，不料妻子隨手利用反針孔APP一查，竟出現異常，經丈夫仔細搜尋，果然在電視櫃的螺絲中發現攝影機，檢警調查後，鎖定黃姓建築工人涉案，先前共有46組房客受害，其中一名陳姓房客求償50萬元精神撫慰金，高等法院最終判處賠償25萬元定讞，若剩餘房客比照辦理，未來黃男恐賠償上千萬元。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，該汽車旅館2年前曾重新裝修過，去年5月31日深夜11時許，一對夫妻投宿在此，妻子出於好奇，便下載影藏式攝影機偵測軟體，看看房間是否有針孔，豈料竟真的偵測到有「鏡頭」，隨後便將搜索過程拍下，並放上臉書。
畫面中顯示，丈夫拿著手機到處查找，果然在電視櫃的外框螺絲中，找到一顆疑似鏡頭的物件，將整個外框分解，證實是無線鏡頭且仍在拍攝中，但汽車旅館的楊姓經理對於「偷拍」一事則解釋，該房有近2000人投訴過，不知道是何時、何人裝上去的。
事後檢警全面清查，發現擔任建築工人的黃男曾於2022年2月3月、5月以投宿為由，在該間摩鐵3房內裝設針孔，並透過遠端連線觀看，全案共有46組客人受害，高雄地遠審理後，依違反個資法等罪，判處3年10月徒刑；一名遭偷窺的陳姓男子提告求償後，獲賠25萬元定讞，若所有被害人均出面求償，恐讓黃男面臨上千萬元賠償金。