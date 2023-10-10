以巴衝突升級！哈馬斯稱「目標實現」 對停火談判抱「開放態度」
巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日向以色列發動襲擊，以國隨後也進行反擊，衝突持續升級，目前已經造成雙方將近1600人死亡。不過哈馬斯官員表示，他們已經「實現目標」，並且與以色列討論可能的停火協議抱持開放態度。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，哈馬斯政治官員馬佐克（Moussa Abu Marzouk）在接受《半島電視台》採訪時，被問及是否願意與以色列就可能的停火協議進行討論。對此，馬佐克回應，對「類似的協議」與「所有政治對話」都抱持開放態度。
哈馬斯在7日時向以色列發射5000枚飛彈，以色列隨後進行反擊，雙方衝突持續升級。以色列媒體指出，在哈馬斯發動襲擊後，當地死亡人數已經攀升至900人、至少2600人受傷。加薩衛生部表示，自7日以來，至少有687名巴勒斯坦人死亡、3726人受傷。
為了反擊以色列的轟炸，哈馬斯放話將會殺害人質，而以色列同時也徵召30萬名後備軍人，並對加薩地區實施全面封鎖。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日時發表，對加薩地區展開猛烈攻勢只是剛剛開始，未來幾天的行動「將會為後世帶來影響。」