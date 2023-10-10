偕賴佩霞參加北市府國慶升旗　郭台銘：在野整合馬上撥雲見日

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郭台銘稍後與副手賴佩霞一同受訪表示，他是標準的中華民國派、熱愛中華民國，無論是前往日本、墨西哥、捷克與印度等國家做生意，都一定會在廠區內掛國旗。郭台銘期許，如果明年能夠政權更替，則總統府前也會插滿國旗，「讓大家心中有中華民國！」
對於前高雄市長韓國瑜昨日在臉書發文稱與民眾黨總統參選人柯文哲碰面，韓國瑜指出「整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待。只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島。只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待。」
針對在野整合議題，郭台銘回應，真相往往不被知道，「我們知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權唯一方程式」，至於韓國瑜聲稱自己有意當「桶箍」，並表示桶箍「不是一個人」，對此，郭台銘表示，「馬上就會出現撥雲見日新希望」。
郭台銘進一步說，他的連署書份數「已經過關」，已經正式取得參選資格，接下來要讓國人了解所有候選人的治國理念、策略，以及經濟翻轉台灣、走出困境的執行力，這才是2300萬國人做出真正選擇的關鍵。
媒體追問為何沒到新北市參加升旗典禮，郭台銘表示，這裡(北市府前廣場）有真心真意、充滿真心真意的愛國、從內心產出的愛中華民國、愛國旗與國歌，真誠真意所以他選擇到台北市政府參加升旗
最後，郭台銘、賴佩霞與支持者一同高呼「中華民國生日快樂，中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲」後結束訪問。