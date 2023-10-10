NBA／熱身賽一條龍？Simmons賽前三分連進、中距離後撤步樣樣通

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這已不是Ben Simmons首次在季前訓練曬出投籃練習影片，此影片也招來諸多網友紛紛表示，「恐怖西門來了」、「熱身賽一條龍」、「例行賽敢真的投了再說」、「練投之王」、「練三分幹嘛！比賽又不會投。」
Ben Simmons在上賽季飽受背部傷勢所苦，整季僅出戰42場，在上季就提前關機養傷，目前傷勢已痊癒，根據Ben Simmons透露，「期待開季與新隊友並肩作戰，依照目前的進度，能在開幕戰就登場。」
關於如何將Ben Simmons融入籃網，主帥Jacque Vaughn則透露，「球隊已經看到Simmons的推進進攻能力，用極致的速度衝擊籃筐，展現強硬的一面，這些都是我們去年要求的，也是我一直在尋找的，但去年這些我要求的事情都沒有發生，但好消息是到目前為止，這些我要求的事情漸漸在Simmons身上兌現。」
對於本季Ben Simmons的定位，主帥Jacque Vaughn也表示，「Simmons將擔任控球後衛，相信他能與Spencer Dinwiddie的後場組合能達到互補的效果，因為 Simmons擅長創造投籃機會，他打球太快了，快到沒有多少人能跟上，我們絕對有機會利用這項優勢取分，在場上的每個人都有機會做出貢獻。」
Ben Simmons上季僅繳出場均6.9分、6.1助攻、6.3籃板，本季將坐擁籃網最高的3789萬美金年薪，目前他和籃網的合約還有兩年。