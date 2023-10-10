趁人不備？以巴衝突升級　外媒：蒲亭恐趁機靠「這招」扳倒烏克蘭

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ISW在報告中提到，哈馬斯在7日襲擊以色列後，克里姆林宮加強了資訊戰，指責西方忽略中東衝突，來支持烏克蘭。資訊戰活動當中，還傳達了「全球注意力、特別是來自西方的資源，將從烏克蘭轉向中東」。
ISW以俄羅斯電視台（Russian TV）主持人馬丹（Sergey Mardan）為例，指出馬丹在他的Telegram表示，西方會暫時把注意力從烏克蘭身上移開，並回頭忙著撲滅中東那永恆的戰火。
與此同時，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在推特（現為X）上發布了類似訊息，聲稱美國及其盟友「沒有積極解決以巴衝突問題，反倒設法在全球特地煽風點火、引發衝突」。
ISW強調，克里姆林宮這些言論針對的是西方受眾，旨在挑撥對烏克蘭的軍事支持，透過聲稱烏克蘭將失去國際支持來打擊烏克蘭社會的士氣，並試圖向俄羅斯國內受眾保證國際社會將忽視俄烏戰爭的努力。
報導指出，美國國會近來在9月30日通過了臨時撥款法案，來避免關門危機，但對烏克蘭的援助確實被排除在外，使基輔成為權宜之計的犧牲品。就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美過後要求國會提供更多援助之的1週之後，美國決定暫時停止援烏。
在俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入600天之際，俄羅斯總統蒲亭上週五（6日）表示，若西方斷絕對基輔財務和軍事援助，烏克蘭只能「存活1星期」。
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