自己的國家自己救！誓言摧毀哈馬斯　以色列海外公民紛紛返國

趁人不備？以巴衝突升級　外媒：蒲亭恐趁機靠「這招」扳倒烏克蘭

▲俄烏戰爭即將邁入600天之際，俄羅斯總統蒲亭表示，若西方切斷援烏，烏克蘭只能存活一個星期。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭即將邁入600天之際，俄羅斯總統蒲亭表示，若西方切斷援烏，烏克蘭只能存活一個星期。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列7日時遭到巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）大規模攻擊，引發數十年以來最嚴重的衝突，目前已經將近1600人死亡。在雙方衝突升級的同時。有美國智庫指出，俄羅斯的宣傳機器很可能會利用以巴衝突，來消減西方對烏克蘭的支持。

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根據《商業內幕》報導，總部位於美國華盛頓的美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）表示，俄羅斯可能會趁著哈馬斯對以色列發動攻勢的時候，來加強推進幾項資訊戰，旨在減少美國和西方國家對烏克蘭的支持和關注。

ISW在報告中提到，哈馬斯在7日襲擊以色列後，克里姆林宮加強了資訊戰，指責西方忽略中東衝突，來支持烏克蘭。資訊戰活動當中，還傳達了「全球注意力、特別是來自西方的資源，將從烏克蘭轉向中東」。

ISW以俄羅斯電視台（Russian TV）主持人馬丹（Sergey Mardan）為例，指出馬丹在他的Telegram表示，西方會暫時把注意力從烏克蘭身上移開，並回頭忙著撲滅中東那永恆的戰火。

與此同時，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在推特（現為X）上發布了類似訊息，聲稱美國及其盟友「沒有積極解決以巴衝突問題，反倒設法在全球特地煽風點火、引發衝突」。

ISW強調，克里姆林宮這些言論針對的是西方受眾，旨在挑撥對烏克蘭的軍事支持，透過聲稱烏克蘭將失去國際支持來打擊烏克蘭社會的士氣，並試圖向俄羅斯國內受眾保證國際社會將忽視俄烏戰爭的努力。

報導指出，美國國會近來在9月30日通過了臨時撥款法案，來避免關門危機，但對烏克蘭的援助確實被排除在外，使基輔成為權宜之計的犧牲品。就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美過後要求國會提供更多援助之的1週之後，美國決定暫時停止援烏。

在俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入600天之際，俄羅斯總統蒲亭上週五（6日）表示，若西方斷絕對基輔財務和軍事援助，烏克蘭只能「存活1星期」。

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