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雙十優惠「只限今天」！foodpanda現折300元、蝦皮購物豪灑免運券

▲蝦皮購物10月10日「再睡5分鐘」網羅14款經典飲品祭最低8.2折起，包含棉被午茉綠、棉被鐵觀音、棉被四季金萱和棉被日安紅等四大熱銷品，10月10日當天只要49元。（圖／官方提供）
▲蝦皮購物10月10日「再睡5分鐘」網羅14款經典飲品祭最低8.2折起，包含棉被午茉綠、棉被鐵觀音、棉被四季金萱和棉被日安紅等四大熱銷品，10月10日當天只要49元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

雙十連假來到最後一天，10月10日有不少優惠可以搶，像是蝦皮有品牌週年慶，除了各式折扣之外，還有很實用的免運券可以使用，熱門飲料店「再睡5分鐘」14款飲品只要49元。；foodpanda的熊貓超市輸入指定的優惠碼最高可折300元；momo 則有mo幣回饋和各式商品值折扣。

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🟡foodpanda
10月10日訂購pandamart 熊貓超市指定分店輸入優惠碼【雙喜熊貓】滿 649 元享 7.5 折，最高折抵 300 元。即日起至10 月 31 日，下訂必勝客「炙燒鮭魚小比薩」享 6.8 折；或下訂拿坡里輸入優惠碼【天天吃拿坡里】，消費滿 399 元享 8.5 折，最高折抵 70 元。

▲foodpanda 5月針對生鮮優惠，最高可享1000元折扣。(圖／官方提供)
▲foodpanda10月10日訂購pandamart 熊貓超市指定分店輸入優惠碼【雙喜熊貓】滿 649 元享 7.5 折，最高折抵 300 元。(圖／官方提供)
🟡蝦皮購物 
10月10日「再睡5分鐘」網羅14款經典飲品祭最低8.2折起，棉被午茉綠、棉被鐵觀音、棉被四季金萱和棉被日安紅等四大熱銷品，10/10當天只要49元。免運券部分有5張10月10日全天可用，其中3張限滿499元起才享免運。此外，10月10日凌晨0點、12點、18點、22點，四大時段豪灑全站60元優惠券；當日22點、22點半、23點、23點半，四大時段豪灑夜貓限定90元優惠券。

🟡momo購物
10月10日當日限定「滿千送百慶生日」單日累積消費滿5000元登記送500元mo幣(限1500名)、滿1萬元送1000元mo幣(限750名)；以及每每掀起搶購潮的「精選商品加價購」單日累積消費滿2萬元即可登記以10元銅板價加購故宮春夏秋冬花卉雙碗盤組。

折扣部分，DysonDigital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵器，紫色大全配只要1萬3888元；SK-II致臻肌活活膚霜125g大容量直降5.8折，最高登記送1200元mo幣；ASUS華碩14吋13代i7輕薄16G筆電(蜜誘金)，獨家8.7折優惠2萬5999元；Ariel抗菌洗衣精2+8件組，平均單件下殺79.9元。

▲momo購物在10月10日當日限定滿千送百，單日累積消費滿5000元登記送500元mo幣，但有限額。（圖／官方提供）
▲momo購物在10月10日當日限定滿千送百，單日累積消費滿5000元登記送500元mo幣，但有限額。（圖／官方提供）

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