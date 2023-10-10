《英雄聯盟》世界賽不斷更新！賽程、新賽制、轉播懶人包一次看

天涼想吃火鍋！喝湯超過「黃金時間」別再喝　吃出4警訊快就醫　

▲天氣明顯轉涼，想吃火鍋要注意，三高族開鍋後超過20分鐘就別喝湯。（圖／記者葉盛耀）
▲天氣明顯轉涼，想吃火鍋要注意，三高族開鍋後超過20分鐘就別喝湯。（圖／記者葉盛耀）

NOWnews／綜合報導

天氣轉涼，又到了火鍋旺季，不過若本身有三高問題，吃的過程中、吃完後要多注意，醫師提醒，應盡量不選麻辣、酸菜白肉等重鹹湯底，開鍋後超過20分鐘就別喝湯，若出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，一定要及早就醫，以防猝死意外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐說， 氣溫下降時，體內血管會收縮，血流阻力也會增強 ，容易導致血壓升高，造成血管內皮細胞、動脈粥狀硬化斑塊不穩定，進而提高心肌梗塞或急性腦中風的風險，三高病人與有狹心症、心律不整、腦中風病史等族群都得提防。

▲網友好奇提問，心肌梗塞如何自救，熱心的救護人員也分享自身經驗。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲ 氣溫下降時，體內血管會收縮，三高病人與有狹心症、心律不整、腦中風病史等族群都得提防。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
對於狹心症，黃晨祐說明，症狀又稱為穩定型心絞痛， 在活動量增加、情緒激動時易發生，參加火鍋餐敘也得小心，主因是冠狀動脈內膜粥狀硬化導致內膜增生，造成血管管腔狹窄。

而冠狀動脈血流大多在心臟負荷提高如運動、亢奮時，心肌細胞會供氧不足，這將導致心肌缺氧，最典型症狀即為胸悶，少部分還會出現喘、上腹不適、頭暈或噁心等狀況。

狹心症的胸悶在休息後可慢慢改善，但仍應就醫，以免惡化，治療會以藥物為優先，包含抗小板藥物、血管擴張劑或乙型交感神經阻斷劑等；如血管管腔狹窄程度較為嚴重，可接受冠狀動脈心導管檢查，在狹窄部位進行血管內氣球擴張，若經擴張後血流仍不佳，則可置放血管支架。

至於心肌梗塞，黃晨祐則說，有別於狹心症，休息中、睡覺中也可能發生，一發生會快又急，引起的胸悶多會持續且愈來愈嚴重，同時合併下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心、冒冷汗等情形，即使休息也不會有明顯改善，這時因血管腔內大量急性血栓形成、血管嚴重阻塞，相對應位置的心肌完全缺氧，心肌細胞約20分鐘後會壞死、凋亡，此刻需要的就是緊急心導管手術了。

黃晨祐提醒，天冷時，不少民眾愛吃高熱量的湯類或火鍋，這容易使血壓、血糖和血脂超標，為降低狹心症等風險、宜避免食用過多含油脂肉類如豬、牛、羊等，加工火鍋料也應減少。

火鍋湯底則盡量挑昆布、柴魚風味的清湯，避開麻辣、 起司、酸菜白肉等重鹹度的鍋底，另火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後， 湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高，不利三高控制。 

▲7大酸菜白肉鍋爭霸，台電勵進只排第3！實測名店訂位情形曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲促進食欲的酸菜白肉鍋是民眾心頭好，但三高者反而應避免。（示意圖／記者蕭涵云攝）
🟡吃鍋注意事項

📍少吃豬、牛、羊肉及加工火鍋料。

📍盡量挑昆布、柴魚風味等清湯，不吃麻辣、 起司、酸菜白肉等重鹹度鍋底。 

📍火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘。 

📍有狹心症、心律不整、腦中風病史等族群與三高患者， 出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，需儘速就醫。

害怕小孩性早熟　名醫破解4大迷思：雞身上「3部位」少吃

肚子大容易腦萎縮！1.5萬人血淋淋證明　快吃「10大護腦食物」

中風前常爆「這小病」！24小時內沒事卻埋雷　1周倒下去機率飆12%

資深演員患「眼科絕症」！醫揭中斷治療原因　一表測出黃斑部病變

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞