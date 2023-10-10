天涼想吃火鍋！喝湯超過「黃金時間」別再喝　吃出4警訊快就醫　

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對於狹心症，黃晨祐說明，症狀又稱為穩定型心絞痛， 在活動量增加、情緒激動時易發生，參加火鍋餐敘也得小心，主因是冠狀動脈內膜粥狀硬化導致內膜增生，造成血管管腔狹窄。
而冠狀動脈血流大多在心臟負荷提高如運動、亢奮時，心肌細胞會供氧不足，這將導致心肌缺氧，最典型症狀即為胸悶，少部分還會出現喘、上腹不適、頭暈或噁心等狀況。
狹心症的胸悶在休息後可慢慢改善，但仍應就醫，以免惡化，治療會以藥物為優先，包含抗小板藥物、血管擴張劑或乙型交感神經阻斷劑等；如血管管腔狹窄程度較為嚴重，可接受冠狀動脈心導管檢查，在狹窄部位進行血管內氣球擴張，若經擴張後血流仍不佳，則可置放血管支架。
至於心肌梗塞，黃晨祐則說，有別於狹心症，休息中、睡覺中也可能發生，一發生會快又急，引起的胸悶多會持續且愈來愈嚴重，同時合併下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心、冒冷汗等情形，即使休息也不會有明顯改善，這時因血管腔內大量急性血栓形成、血管嚴重阻塞，相對應位置的心肌完全缺氧，心肌細胞約20分鐘後會壞死、凋亡，此刻需要的就是緊急心導管手術了。
黃晨祐提醒，天冷時，不少民眾愛吃高熱量的湯類或火鍋，這容易使血壓、血糖和血脂超標，為降低狹心症等風險、宜避免食用過多含油脂肉類如豬、牛、羊等，加工火鍋料也應減少。
火鍋湯底則盡量挑昆布、柴魚風味的清湯，避開麻辣、 起司、酸菜白肉等重鹹度的鍋底，另火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後， 湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高，不利三高控制。
🟡吃鍋注意事項
📍少吃豬、牛、羊肉及加工火鍋料。
📍盡量挑昆布、柴魚風味等清湯，不吃麻辣、 起司、酸菜白肉等重鹹度鍋底。
📍火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘。
📍有狹心症、心律不整、腦中風病史等族群與三高患者， 出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，需儘速就醫。