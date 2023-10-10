迎國慶日速食優惠！必勝客3大披薩888元　肯德基「炸雞桶55折」

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10月10日「雙十連假桶」下殺55折，內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6個，以及一瓶百事可樂，原價729元、特價399元。別忘透過預定快取、手機掃碼點餐，還可加購1元蛋撻或炸雞。
📍必勝客「3個大披薩888 元」
必勝客即日起至10月15日前，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味有「月見韓式烤五花披薩」與「炙燒鮭魚」、「和風章魚燒」等19種口味。
📍頂呱呱「辣味雞翅、地瓜薯條、玉米濃湯10元」
10月10日只要憑券購買任一超值套餐，即可享10元價格加購超值單品，包含「辣味雞翅」、「地瓜薯條」、「玉米濃湯」都只要10元加購。
📍拿坡里「炸雞桶買一送一」
即日起至10月11日，只要到門市訂購，就能享有「2隻戰斧雞腿」原價220元、特價139元，以及「4隻戰斧雞腿」原價440元、特價269元，最多現省171元，相當於61折。另外到11月2日前，購買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，相當於炸雞桶買一送一，原價660元、特價390元，現省270元，相當於59折，對炸雞控來說超級划算。
📍漢堡王「週年慶買1送1」
即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，其中包括8款熱賣品項買1送1，有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、小華堡全部都有。