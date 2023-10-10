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侯、朱、馬新北國慶升旗再合體　副市長致詞細數侯友宜政績　

▲馬英九(左起)、侯友宜、朱立倫合體出席新北市雙十國慶升旗典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲馬英九(左起)、侯友宜、朱立倫合體出席新北市雙十國慶升旗典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）

記者吳嘉億／新北報導

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜今（10）日一早先參加在國民黨部舉行的升旗典禮，隨後3人又趕到新北市政府前的市民廣場參加雙十國慶升旗典禮，在現場萬名群眾熱烈參與下，一同祝賀國慶的日子。新北市代理市長、副市長劉和然現場更是一一細數侯友宜在新北市的政績，代表侯友宜感謝現場參與的群眾，侯友宜也在會場跟群眾合影及握手致意，場面熱烈萬分。

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▲馬英九(左起)、侯友宜、朱立倫合體出席新北市雙十國慶升旗典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲侯友宜出席新北市雙十國慶升旗典禮，歌手王宥忻帶著寵物羊駝「草泥馬」趨前合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
劉和然表示，市府團隊在市長指示下辦好國慶典禮，不但在板橋主場辦理，也同步在各區辦理升旗典禮，要讓青天白日滿地紅的國旗到處飄揚，也有15個縣市一起祝賀中華民國生日快樂。

▲新北市代理市長劉和然致詞時細數侯友宜在新北的政績。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲新北市代理市長劉和然致詞時細數侯友宜在新北的政績。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
劉和然進一步說到，侯友宜擔任市長以來延續前任市長朱立倫舉辦國慶或是元旦升旗典禮至今已邁入第7年，強調大家都是中華民國養大的人，不管他是擔任警政署長還是到新北市，都是捍衛這個國家，就像擔任市長以來到新北市各地，走遍每個地方，接觸1032個里，把困難的事情一一解決。

劉和然接著一一細數五股垃圾山變成五股夏綠地、推出數十年無法解決的塭仔圳都市更新計畫，還有淡北道路等重大交通工程建設，另上百場的里長行動治理座談會，不但在硬體建設上，還有公共托幼中心為五都加總最高、對銀髮長者的照顧及青年朋友及懷孕婦女推出各項政策，公平的讓這城市每個人都照顧到，還要為弱勢團體與被照顧者成立愛心大平台，這都是一個城市要努力的。

劉和然最後也代侯友宜發言，指出今天是中華民國的雙十國慶，感謝現場參與的人，強調這片土地是屬於每個人的，在每個地方大家好好努力，讓這塊土地越來越好，讓台澎金馬的人都可以安居樂業，讓中華民國屹立不搖。

今日在新北市市民廣場的升旗典禮上，由代理市長劉和然率領各局處首長、民意代表與民眾，還有請假參選以「市民身份」出席的侯友宜及馬英九、朱立倫，一同與現場群眾唱國歌、國旗歌，而馬英九唱國旗歌時慷慨激昂的情緒，還被媒體追問是否「熱淚盈眶」，與一旁情緒較平和的侯友宜、朱立倫形成有趣的對比。

▲馬英九(左起)、侯友宜、朱立倫合體出席新北市雙十國慶升旗典禮，其中馬英九在唱國旗歌時情緒慷慨激昂。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲馬英九(左起)、侯友宜、朱立倫合體出席新北市雙十國慶升旗典禮，其中馬英九在唱國旗歌時情緒慷慨激昂。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）

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