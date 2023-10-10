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台中國慶煙火今晚施放！估下午2時起車增多　防塞車交通攻略3大招

▲2023年國慶煙火今晚將在台中的中央公園登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，交通攻略三大招一次看。(圖／市政府提供2023.7.31)
▲2023年國慶煙火今晚將在台中的中央公園登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，交通攻略三大招一次看。(圖／市政府提供2023.7.31)

記者葉盛耀/綜合報導

2023年雙十節國慶煙火今晚將在台中的中央公園盛大登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，煙火將搭配爵士樂及無人機展演。市府公開今晚觀賞煙火15大最佳觀賞地點。另外，也有交通攻略三大招，教您防塞車。

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今晚國慶煙火將於20:00開始施放，至20:36長達36分鐘，為全國首創，加入爵士風格配樂，亦是臺灣首見，無人機搭載煙火。另外，高工局也預估，國慶焰火今日於台中中央公園施放，研判將有大量車潮湧入活動會場。

預估下午2時起，國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形，並持續至晚間10時，建議國慶日下午非前往台中地區用路人，可改道國3、台61或提前出發。而會場周邊都有交通管制，因此建議搭乘捷運再步行至會場，或搭乘接駁車，下午4點就有往會場車輛發車。

▲國慶焰火在台中會場交通管制資訊(圖／交通局提供2023.10.8)
▲國慶焰火在台中，會場交通管制資訊(圖／交通局提供2023.10.8)
📍交通攻略三大招

一、搭乘捷運
•民眾可選擇搭乘捷運至文心櫻花站或文華高中站下車後，步行前往會場，約20分鐘即可抵達。

•搭乘捷運綠線至松竹站或市政府站後，再轉乘市府線或松竹線接駁車，前往會場。

▲台中市政府推薦搭捷運看國慶煙火最是方便。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
▲台中市政府推薦搭捷運看國慶煙火最是方便。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
二、接駁專車：市府線、松竹線、水湳線、洲際線

•南側會場接駁站：市府線、松竹線；北側會場接駁站：水湳線及洲際線。往會場下午4點至晚間8點；離開會場時間自晚間8點半至10點半，坐滿即開車。

•搭乘高鐵的民眾可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站（1號出口）出站後，依循現場指標搭乘「市府線」接駁車至會場。

•搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站後依循指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。

•計程車排班區位在中央公園會場，北側（經貿五路與凱旋路口）及會場南側（凱旋一街與凱旋路口），晚上8時後開始排班。

三、自行開車
•台中市政府規劃了水湳線、洲際線的接駁車，因此民眾除了將車輛停放於中央公園附近停車場之外，也可以多加利用經貿6、經貿8停車場轉乘水湳線接駁車。

•將車輛停放於洲際棒球場後，轉乘洲際線接駁車。國慶煙火接駁車的服務時間為下午16點起，原則上每班次間隔10分鐘，或者是坐滿即發車。

📍周邊15個相關最佳觀賞點：
西屯：中央公園停機坪、創研22＆創研26停車場、水湳水資源回收中心旁、逢甲大學田徑場、文修公園、都會公園觀景平台

北屯：敦化公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路

南屯：望高寮夜景公園、白陽山聖地

后里：麗寶樂園

豐原：丘逢甲紀念公園

大雅：九天民俗技藝團廣場
 

▲台中市政府公布周邊15+1個相關最佳觀賞點。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
▲台中市政府公布周邊15+1個相關最佳觀賞點。（圖／取自國慶焰火在台中官網）

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