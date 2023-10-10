NBA／LaVine陷交易傳聞！「我熱愛芝加哥但我知道這是一門生意」
隨著NBA 23-24賽季即將來臨，諸多球隊在休賽期的補強也將告一段落，但近日根據《ESPN》記者Jamal Collier表示，「多隊高層人士表示，已有多支球隊向公牛詢問有關得到Zach LaVine的交易包。」
記者張志宇/綜合報導
Zach LaVine身為公牛一哥，目前與公牛還剩4年1.75億美元的合約要走，雖身為陣中「薪一哥」，但早在休賽期公牛就曾傳出要拿他作為籌碼交易球星Damian Lillard，但最終遭到波特蘭拓荒者拒絕。
關於交易傳聞，Zach LaVine也在10日受訪時表示，「這些傳聞不是我陣營的人放出來的，在我和球隊簽下5年合約後，那就是我對這支球隊的承諾，只要我還是公牛球員，這份承諾就是有效的，我愛芝加哥，我想一直在這打球，但顯然，交易也是生意中的一部分，但我不會被交易傳聞影響的，這就是一門生意，所以我不會太沮喪。」
Zach LaVine在2022年與公牛簽下一份5年2.152億美元（約64.6億台幣）的頂薪合約，目前合約還剩約4年1.75億美元（約56億台幣）；Zach LaVine在上季則是繳出場均24.8分、4.5籃板、4.2助攻的表現。