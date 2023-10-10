不給老爸面子！蔣萬安帶三寶首度國慶路跑 三寶兒一起跑就開始哭
今（10）日雙十國慶日，台北市政府在市民廣場舉辦「國慶升旗暨慶祝活動」，並於周邊市府路、松高路、松智路、松壽路舉行慢跑活動，台北市長蔣萬安任內首度國慶升旗典禮，特地帶上「三寶」兒子一起參加路跑，二寶與三寶可愛模樣萌翻不少民眾。不過，最小的三兒子蔣得希非常不給老爸面子，一開跑就開始哭，蔣萬安只好趕緊抱起來安撫。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安致詞時首先表示，今天一早雖然天空冒著小雨，但看到許多市民朋友不減熱情，仍到市府參加升旗典禮以及路跑活動，身上服裝也充滿中華民國元素，手裡舉著白日滿地紅的國旗，讓他非常開心、感動。他也邀請了特別來賓，他的三個兒子三寶，來跟大家一起路跑、一同歡慶國慶。
蔣萬安表示，中華民國是國父孫中山先生及先賢先烈，用血、用汗、用淚水打拚出來的亞洲第一個民主共和國。這一路走來也是靠著所有朋友們共同努力付出，才讓中華民國走到今天。他希望能夠承接這樣的精神，讓台北市不只宜居永續，更是充滿活力和希望，同時也讓所有市民朋友能夠安居樂業。
蔣萬安在國慶慢跑活動開始前接受媒體聯訪，媒體詢問蔣萬安昨天和三寶說今天要路跑後三寶的反應？蔣萬安表示，他跟三寶說今天要跟爸爸一起路跑歡慶國慶，三寶們都興奮到都睡不著覺，今天一早也和他一樣5點鐘就起床、換裝，吃好早餐後蓄勢待發。
針對以無黨籍身份參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘也參加北市府升旗典禮，會不會擔心轉移焦點一事，蔣萬安表示，歡迎所有市民朋友，不分年齡、族群來參與北市府辦的國慶活動，大家都可以用自己認為熱愛中華民國、歡慶國慶的方式來表達這份心意。同時他看到許多熱情市民朋友，一早不畏雨勢，除了參與升旗典禮也參加接著的路跑，都是展現對國慶日這個重要日子的熱愛。
蔣萬安二兒子與三兒子坐著推車由蔣萬安推著跑。不過，最小的三寶兒蔣得希非常不給老爸面子，一起跑就開始哭，蔣萬安只好趕緊抱起來安撫。在陪跑約100公尺後，只好趕緊帶回市政府內休息。