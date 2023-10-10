天王老婆貧血暈倒！補血未必有效　抽血檢查揪「這種癌」

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高志平表示，貧血有多種原因，可能是缺少製造血紅素的原料，例如鐵質，也可能是骨髓有問題，亦可能是紅血球正常生產，進入血液中卻被破壞掉，即溶血性貧血，所以貧血引起的不適若較嚴重，應先診斷病因，才能對症下藥。
例如有月經的女性，常見因月經長期失血，連帶流失鐵質，造成缺鐵性貧血，這時增加食物中鐵質攝取，或服用鐵劑，即可改善，但若非缺鐵引起貧血，例如台灣常見的地中海型貧血，病因是製造血紅素的基因有缺陷，則吃鐵劑一定無效，吃多了堆積在體內，反而還會傷害心臟、肝臟。
高志平指出，女性因經血流失引起缺鐵性貧血很常見，但若已停經、或男性發生缺鐵性貧血，則可能是胃腸道潛藏腫瘤在慢性流血，須進行胃鏡大腸鏡詳細檢查。
此外，若貧血原因是溶血性貧血，則屬免疫失常，患者身體會產生異常抗體破壞紅血球，這時吃鐵劑也無用，需使用類固醇才能壓制異常抗體。
高志平也說，血液腫瘤科近年還遇到不少多發性骨髓瘤引起的貧血，其常見症狀除貧血外，還包括便秘、腰背痛、骨頭疼痛、腎功能變差等，也常被忽略，誤認為只是老化相關慢性病，民眾須多注意。
高志平另強調，很多癌症診斷要做複雜、侵入性檢查，骨髓瘤恰好相反，有經驗的醫師，透過簡單的抽血檢查就能診斷，且近年相關治療快速進步，新藥效果良好，健保也多有給付，若因錯失治療時機而引起嚴重併發症，甚至影響生命，實在很可惜，因此提醒民眾警覺貧血問題，長期未改善還是就醫為上。