英國對待一帶一路倡議　從積極參與轉向謹慎

我是廣告 請繼續往下閱讀
之後強生（Boris Johnson）接替卡麥隆，中國人權、一帶一路債務陷阱等議題開始引發更多關注，導致英國政府轉趨謹慎。
至於現任首相蘇納克（Rishi Sunak）則是於去年11月宣稱，英國與中國關係的「黃金時代」已經「結束」，「那種認為貿易會自動帶來社會和政治改革的天真想法也已經結束」。
分析英國自卡麥隆、強生至蘇納克對於一帶一路倡議和因應中英關係的態度變遷，英國上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）說，英國應努力減少對中國資金的依賴。
他表示，中共政權毫無顧忌利用間諜和顛覆活動擴大統治，正如「泰晤士報」（The Times）所言，北京正在進行一場秘密戰爭，因此英國不應姑息北京，而應了解迫在眉睫的威脅的規模和性質。
回顧過去10年，英國對中國與一帶一路倡議的立場變化顯著，從熱切合作轉變為更謹慎。觀察家表示，雖然英國仍對合作持開放態度，但現在目標似乎是確保一帶一路在透明度、問責制和相互尊重方面更符合國際標準。
另據英國廣播公司（BBC）9月間報導，一帶一路倡議已造成多國債台高築，可說是失敗的。
旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。
這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」
於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。（編輯：曹宇帆／陳鎧妤）1121010