NBA／馬刺Wembanyama季前賽首秀20分 對尬雷霆榜眼Holmgren沒輸
NBA季前賽10日由奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，其中此戰馬刺狀元Victor Wembanyama與雷霆榜眼Chet Holmgren格外受人關注，兩人分別砍下20分與21分，終場雷霆就以122:121險勝馬刺。
記者張志宇/綜合報導
馬刺雖以1分差落敗，但此戰狀元Victor Wembanyama擔任中鋒出戰19分鐘，整場13投8中、三分球5中2、5籃板、2抄截與1阻攻，砍進20分，是先發5人中，正負值唯一保持正的球員；雷霆榜眼Chet Holmgren本場則是出戰16分鐘，繳出10中7、三分球2中2、9籃板砍進21分。
其中狀元Victor Wembanyama在10日受訪時談到自己所追求的NBA生涯，並直言，「自己的目標越來越清晰，最終目標就是贏到最後，起碼要贏下一次總冠軍，因為很多球員整個生涯爭並未獲得總冠軍，但我想要贏得很多總冠軍，至於其他的獎項就順其自然。」
今（10日）季前賽對陣雷霆，Victor Wembanyama是首度在NBA季前賽亮相，在受訪時也談到自己的性格與練球態度，並透露，「在我成長的過程中，我一直被訓練著去多瞭解自己，了解自己真正需要的是什麼，我不會讓外界打擾我的內心世界，或許這就是我作為籃球員的個性。」