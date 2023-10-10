國慶煙火今晚施放！逢甲夜市美食優惠搶先看 這家升級國慶刨冰
2023年雙十節國慶煙火今晚將在台中的中央公園盛大登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，煙火將搭配爵士樂及無人機展演。欣賞盛大煙火之餘，台中市經發局也推薦走逛逢甲夜市，品嚐激旨燒鳥二店的串燒，或金莎蛤仔、小A起司馬鈴薯等攤商美食，另公布數家合作優惠店家。
記者葉盛耀/綜合報導
台中市經發局表示，國慶煙火活動鄰近逢甲觀光夜市，因此未設置美食區，鼓勵民眾除欣賞煙火，也直接可前往夜市遊玩，國慶連假期間更推出抵用券與摸彩活動。
經發局提到，逢甲夜市攤販集中區範圍位於文華路段（逢甲大學側門至福星路），全長300公尺，有近百家美食攤位，111年首度獲得經濟部五星優良市集認證，且成功協助多數攤商獲得樂活名攤星等，如知名的激旨燒鳥二店即獲得五星成績，牛B葫蘆王及金莎蛤仔則獲得四星名攤星等。
另外，如阿華黑輪、二林蚵仔煎、小A起司馬鈴薯、成龍雞排、翰記烤杏鮑菇、火焰骰子牛等，都是經典小吃。
台中市經發局並另外推薦幾家雙十優惠火鍋餐廳，包含台中有多家分店的「惹鍋」，單筆消費滿1010元，就送雙十限定酥嫩炸蝦盤，內含酥脆天婦羅炸蝦以及充滿蝦肉的蝦多拿滋，限內用、消費金額不累送。
持大眾運輸交通至台中之證明，到「麻辣45」消費，招待本日涼拌小物一份，到「黑毛屋本家」，招待瑪茲瑞拉起司一份。
另外，距離國慶煙火施放地點中央公園只有1公里的燒肉品牌「绘馬別邸」，也推出即日起至10月31日，來店用餐免費送「絵馬特製祈願守」1個，有機會獲得88折優惠；另外，1即日起至10月10日，加碼再將套餐甜點，免費升級「國慶焰火刨冰」。