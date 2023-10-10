總統府前國慶典禮在野黨三缺一！黃珊珊：國慶不應分顏色

今（10）日是112年雙十國慶，但國民黨因不滿國慶用「Taiwan National Day」當名稱，質疑蔡英文政府「偷渡」台獨概念，意圖消滅中華民國，藍營大咖包括前總統馬英九都拒絕出席總統府的國慶大會，選擇自辦升旗典禮，讓國慶大會在野黨僅有民眾黨主席柯文哲、時代力量主席王婉諭、親民黨主席宋楚瑜出席。對此，前北市副市長、柯文哲競辦總辦事黃珊珊表示，國慶沒有顏色，國家也不是民進黨的，本不該分藍綠，政黨不該挑起對立，譬如柯文哲像過去多年一樣，選擇到總統參加國家的慶典。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國慶大會中，柯文哲、王婉諭、宋楚瑜被安排坐在同一排，但是3人並無太多互動。台灣民眾黨總統參選人柯文哲被安排坐在民進黨總統參選人賴清德之後，兩人在國慶大會中意外同框。國民黨則是在中央黨部舉辦升旗活動，包括黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、馬英九、台北市長蔣萬安、前主席吳伯雄、洪秀柱以及多位中常委、黨籍民代都出席。黃珊珊則透過臉書發文指出，柯文哲國慶日將到總統府參加國慶慶祝典禮，參加國家的慶典，跟過去多年一樣，國慶沒有顏色，國家更不是民進黨的，本不該分藍綠，人民更是沒有顏色的，政黨不該挑起對立。黃珊珊更回憶說，國慶日對她相當重要，因為她在看到北一女樂儀隊在國慶日總統府前遊行的英姿，才在15歲那年一個人北上求學，因而改變她的人生軌跡。 不給老爸面子！蔣萬安帶三寶首度國慶路跑 三寶兒一起跑就開始哭「施政有所成就也有不盡人意之處！」 蔡英文國慶演講細數政績偕賴佩霞參加北市府國慶升旗 郭台銘：在野整合馬上撥雲見日柯文哲新書稱「台漫畫基地多日漫」惹議！重印刷延至10月中上市