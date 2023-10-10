于美人無懼藍綠夾殺！國慶日喊話「跟選民站一起」自認第2種選擇
藝人于美人今年確定轉戰政壇，以無黨籍身分參選中正、萬華選區立委，引發外界討論關注。而在今（10）日雙十國慶日這天，于美人親自走上街頭，與在地鄉親一同升旗唱歌，談到會不會擔心藍綠夾殺，于美人信心十足，自認是藍綠以外的「第二種選擇」，誓言要與選民們站在一起，共同來解決問題。
記者詹鎰睿／台北報導
面對不少的鄉親、長輩前來力挺支持，于美人非常感動，特別是看到大家拿著國旗、臉上掛滿笑容，開心地歡唱慶祝國慶日，讓她覺得很不容易。透過這幾天的拜票，于美人也深刻體會到，萬華地區存在的問題，包含老舊城區都更、老人長照、以及街友等，讓她決心要與選民們站在一起，一同把問題給解決。
于美人以擔憂的眼神提到，「我們一定要從底層由下往上，才能夠找到一個大家可以接受的方法，才能有更長遠的執行，這是我的一個思考！」至於被藍綠夾殺，壓力會不會很大？于美人則信心地說，這並非夾殺，「因為他們都是政黨，我是獨立參選人！」自認是藍綠以外的第二種選擇。
于美人強調未來會以「地面作戰」的方式拜票，全員進入體力極限的模式，希望透過與在地鄉親的互動，實際傾聽民眾的需求。有趣的是，于美人還分享，有次到一間麵店，老闆娘一見到她就興奮地說，要把全家5票通通投給她，此時，旁邊一位正吃麵的客人也舉手，「算我一票！」讓于美人直呼：「很可愛！」