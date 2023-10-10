「國慶煙火」放心看！中部今氣候穩定 北部降溫「外套拿出來了」
雙十連假的最後一天，今（10）日對於北部地區的民眾是個收心好日子，根據氣象署預報員分析指出，受到東北季風增強影響，台灣水氣增多，主要降雨地區以北部為主，中南部維持多雲到晴的天氣。此外，台中今晚會施放國慶煙火，中部地區的氣候，預報員表示，今天中部地區待午間雨氣消散之後，台中到晚上氣候狀況相對會比較穩定，想要看國慶煙火可以放心出門了！
記者周淑萍/綜合報導
連假最後一天的氣候，今（10）日比昨（9）天稍好一些，民眾可以把握最後一天的假期規劃外出行程。根據天氣風險公司方俊元分析受東北季風，北部很明顯感受到氣溫往下降，溫度會降至23-26度左右，外出別忘記帶件外套。
至於在中南部地區及台東，則是因為雲量較少，受日照時間較長，帶來較明顯的日夜溫差，白天高溫可以來到31-33度，夜間清晨則是23-25度。如果要外出看晚間的國慶煙火，可以帶件薄外套。
在降雨的部分，因台灣周圍水氣仍較多，北部、東北部是陰天有局部短暫雨天氣；中南部及東部則是晴到多雲，午後有局部短暫陣雨或雷陣雨。
明（11）天是連假後的第一天上班日，依舊受東北季風影響，天氣型態和今天相似，迎風面北部東北部仍是有陰天有有局部短暫雨的天氣，中南部及東部則是晴時多雲午後局部短暫陣雨或雷雨。北部高溫會略為下降1-2度左右，不過還是有水氣，會呈現濕涼的天氣。