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亞運專題／林郁婷奪冠摘金創造歷史！台灣拳擊新勢力迅速崛起

▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤拿下金牌，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤拿下金牌，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳忠育/綜合報導

本屆杭州亞運中華拳擊隊除了林郁婷奪下金牌之外，甘家葳、賴主恩、陳念琴和吳詩儀都有獎牌進帳，一共奪下一金二銀二銅的出色成績，創下隊史新紀錄，也宣告台灣拳擊新勢力正式崛起。

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▲林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰中戰勝對手，奪下金牌。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰中戰勝對手，奪下金牌。（圖／中華奧會提供）
台灣要在拳擊項目奪金相當不容易，上一次中華隊在亞運拳擊項目拿到金牌要追朔到1958年，由「上古拳王」張羅普在男子75公斤級拿下，相隔超過一個世紀，林郁婷再度為台灣拳擊搶下一塊金牌，也是台灣史上首位在亞運拳擊項目摘金的女子選手。

▲林郁婷在杭州亞運上演復仇之旅，順利打敗勁敵，登上顛峰。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在杭州亞運上演復仇之旅，順利打敗勁敵，登上顛峰。（圖／中華奧會提供）
林郁婷與黃筱雯、陳念琴和吳詩儀被稱為台灣拳擊四金釵，本屆亞運除了林郁婷之外，陳念琴與吳詩儀分別在女子66公斤級和女子60公斤級中奪下銅牌，而黃筱雯則是非常遺憾地止步於八強。

▲陳念琴(藍色)面對身高176公分的楊柳，多次閃身反擊正中對手頭部，可惜仍吞敗，無緣金牌戰。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲陳念琴(藍色)面對身高176公分的楊柳，多次閃身反擊正中對手頭部，可惜仍吞敗，無緣金牌戰。（圖／特派記者葉政勳攝）
在男子拳擊方面，甘家葳、賴主恩在本屆亞運頻頻創造驚奇，兩人攜手挺進金牌戰，已創下中華隊在亞運史上首度有2名球員闖入決賽的超狂紀錄。可惜最終賴主恩在63.5公斤級的金牌戰中不敵自己的偶像Chinzorig，以銀牌作收;甘家葳則是在四強賽不慎受傷，金牌戰遭大會認定傷勢過於嚴重無法出賽，也拿下一面銀牌。

▲賴主恩在杭州亞運一路闖進金牌戰，。（特派記者葉政勳攝）
▲賴主恩在杭州亞運一路闖進金牌戰，。（特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
中華拳擊代表團在本屆杭州亞運創造佳績，相信在未來的賽事中，這批優秀的拳擊好手能夠再度於國際舞台上發光發熱，用精采表現讓世界看見台灣。

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