NBA／籃網小將Thomas爆砍26分！AD正負值+17全場最高率湖人險勝
NBA季前賽10日由布魯克林籃網客場出戰洛杉磯湖人，此戰湖人在上半場就建立起14分的領先優勢，但下半場籃網火力全開，在第3節與末節分別砍進41分與24分，但可惜上半場落後太多，終場就以126:129落敗。
記者張志宇/綜合報導
籃網雖在首節取得35:34領先，但進到次節一開始湖人就打出8:0攻勢，一舉將比分反超至42:35，至此後籃網本場就沒有要回領先，湖人也在次節打出41:26的攻勢，上半場打完以75:61領先籃網。
進到第3節，籃網靠著小將Cam Thomas單節砍進17分，將比分追至102:110，末節面對湖人輪替陣容單節更是打出24:19的攻勢，但最終仍以3分差落敗，湖人終場就以129:126收下勝利。
籃網Cam Thomas本場出戰22分鐘，全場14中9、三分出手7中4，拿下26分，其中有17分是集中在第三節，該節更一度幫助籃網追至85:85平手，此外陣中控衛Spencer Dinwiddie今投5中4，其中全部都是三分出手。
湖人Anthony Davis本場僅出戰14分鐘就拿下13分、7籃板，正負值+17為全場最高，Lebron James則是出戰17分鐘，攻下10分、與5助攻、3籃板。