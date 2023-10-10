5架勇鷹高教機國慶首衝場！國軍支援展演大秀國機艦國造成果
為慶祝中華民國 112 年國慶，國防部今(10)日表示，配合國慶籌委會規劃，以「民主臺灣、堅韌永續」為主軸，支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段 展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，堅定國人自我防衛意志，共同守護美好家園。
記者呂炯昌／台北報導
國防部指出，以「守護共好─We Are The Best」為主題，將象徵勇士精 神的陸軍專科學校戰鼓隊、展現國軍戰力堅強的特戰指揮部戰 技隊，以及國軍年輕活力的國防部藝工隊等 3 個單位首次進行 整合，搭配軍歌元素創意組曲，傳達優質國軍形象。另外道具設計上，亦呼應「國防自主」政策， 將雲豹甲車、勇鷹教練機及沱江艦為設計元素融入表演道具中， 最後以繞圓隊形，營造出嘉年華般歡樂氛圍為國家慶生
國防部指出，在慶祝大會階段，慶籌會邀請甫獲112年全國學生音樂比賽特優之國立馬公高級中學合唱團49員學生，同時與左營軍港的國艦國造「玉山軍艦」官兵計108員及陸戰隊AAV-7兩棲突擊車5輛現場連線，呈現「V字隊形」與「舉護國旗」方式呈現官兵勤訓精練形象，並於大會主題視訊牆播放駐地官兵代表共同演唱國歌畫面，展現軍民同胞團結一心的情懷。
演唱國歌時，由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架 UH-60M 黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空， 以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，並鼓舞軍民士氣及 凝聚向心力。
國防部指出，在主題表演部分，國防部三軍聯合樂儀隊屏障退場後，由空軍勇鷹高教機，採5機大雁隊形，由北向南通過主席臺前方， 向總統致敬，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空之精神。最後，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採6機三角隊 形，自總統府後方由西向東通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形、 震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國112年國慶大會畫下圓滿的句點。