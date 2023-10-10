MLB／響尾蛇連15場季後賽開轟 4:2擊敗道奇國聯分區賽率先聽牌
美國職棒大聯盟（MLB）國聯分區季後賽，亞利桑納響尾蛇首戰打爆道奇王牌Clayton Kershaw後，今（10）日第二戰繼續乘勝追擊，打退道奇先發Bobby Miller，於首局就取得3分領先優勢，最終響尾蛇以4：2擊敗道奇，連續兩場客場取得勝利，也率先在國聯分區季後賽聽牌。
記者路皓惟/綜合報導
響尾蛇在首局上就展開攻勢，在滿壘情況下，Christian Walker擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，接著Lourdes Gurriel Jr.適時安打再補上一刀，響尾蛇單局3支安打攻下3分。響尾蛇繼首戰之後，再次於首局就先馳得點，確立了整場比賽的節奏。
雖然道奇在4局下靠J.D. Martinez陽春全壘打追回1分，但6局上Gurriel Jr.也回敬一發陽春彈，維持3分領先。另外，響尾蛇在這發全壘打出現後，也寫下「連續15場季後賽都至少擊出一支全壘打」的紀錄，僅次洋基的23場，排名大聯盟季後賽史上第2。
響尾蛇先發Zack Gallen在6局下因連續安打被換下，道奇Kiké Hernández擊出安打帶1分打點，但隨後Ryan Thompson和Kevin Ginkel接連登板守住2分領先，並在最後一局，由終結者Paul Sewald順利關門，響尾蛇以2連勝聽牌優勢回到主場。
響尾蛇先發投手Zack Gallen繳出6.1局失2分的優質先發，拿下勝投，而終結者Paul Sewald則拿下救援成功，至於道奇先發Miller僅投1.1局被敲出4支安打失掉3分，成為敗戰投手。