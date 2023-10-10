啦啦隊女神張雅涵傳出喜訊！台南鄉親一聽暴動 人氣直逼師姐林襄
人氣啦啦啦女神張雅涵Kimi，憑藉甜美歌聲與外型，成功圈起無數粉絲，昨（9）日更到家鄉台南舉辦首場寫真慶功簽書會，雅涵一現身就讓粉絲們徹底暴動，人氣完全不輸給師姐林襄，值得關注的是，雅涵更宣布喜訊，將在12月舉辦個人首場演唱會，讓大家相當期待。
記者詹鎰睿／綜合報導
雅涵這次以歌手身分，清亮嗓音席捲南台灣，搭配南部首場寫真慶功簽書會誠意十足，更有粉絲們從清晨6點就前來排隊領取號碼牌。眾所矚目的時刻來臨，雅涵一席氣質又極具設計感的服裝，來到簽書會現場，宛如女神降臨的氣勢，立刻掀起暴動。
雅涵還帶來3首粉絲們最愛的歌曲，並預告其中2首單曲〈涵氧女孩〉、〈任性的韌性〉即將在10月12日上架KTV，讓大家聽得如痴如醉。另外〈給你了〉則是前天才與師姐林襄在樂天女孩日球賽後攜手表演，可愛悅耳的副歌讓球迷刷一排「被給你了洗腦啦！」看大家這麼喜愛，雅涵再次獻唱，清新明亮嗓音傳遍了整座廣場，吸引大批人潮駐足聆聽。
由於首次在南部舉辦慶功簽書會，雅涵表示很開心能在自己的家鄉舉辦簽書會，深具意義，也少不了一定要獨厚南部粉絲，讓其他縣市粉絲直呼「不來不行！」而涵吉們（官方粉絲名）北中南集結至台南相挺，盛況空前，也讓雅涵一路簽到晚上，大大超過原定結束的時間。
更讓人驚喜的是，雅涵還在台上宣布12月即將與紅心字會合作，共同舉辦公益個人舉辦演唱會，到時會有更多經典歌曲以及新歌亮相，並預告會邀請神祕嘉賓合作，演唱會絕對是以高規格製作，消息一出，讓粉絲們超級期待。