NBA／拉斯維加斯若成立新球隊！詹皇、O'Neal都喊話想入主
NBA有計劃未來在拉斯維加斯新增球隊，近幾年季前賽更是持續在拉斯維加斯（Las Vegas）進行，今（10日）賽後洛杉磯湖人球星「詹皇」Lebron James也表示，「如果NBA在這新增球隊，只會有優點，能幫助這座城市有更好的發展。」
記者張志宇/綜合報導
早在去年6月時，NBA總裁Adam Silver就表示，「NBA有擴張到30隊的潛力，當時他稱目前還未擺上檯面，但也補充，拉斯維加斯和西雅圖是理想的地點。」Lebron James目前是美國職棒（MLB）波士頓紅襪和英格蘭超級足球聯賽（Premier League）利物浦的股東之一，但根據《Forbes》調查估計，詹姆斯擁有10億美元身家，所以他需要加入一個團隊，才能買下一支NBA球隊。
不只有Lebron James對收購拉斯維加斯的球隊有興趣，湖人名宿Shaquille O'Neal同樣也對收購拉斯維加斯球隊持有相同想法，並在近日向美媒《信使報》透露，「我知道拉斯維加斯現在沒有獲得NBA授權成立球隊，但如果有一天賭城能獲得授權，我希望能在那時擁有自己的團隊，我不想要跟任何人合夥，我想要那支球隊就是屬於我一個人。」
Shaquille O'Neal更補充說道，「自己在拉斯維加斯住了20年，我曾在那擁有當地最受歡迎的夜店，但我最終賣掉了，現在我在當地擁有9到10間餐廳，我想繼續與拉斯維加斯一同成長。」
但根據《信使報》透露，O'Neal目前的身價僅有4億美金，而NBA最近一次收購球隊的價格，為上賽季收購鳳凰城太陽的40億美金，若O'Neal想擁有球隊，勢必需要尋找合夥人。