國慶日連趕2場升旗典禮 張善政：不要忘記國旗的意義
慶祝112年中華民國國慶，桃園市府舉辦大規模升旗典禮，市長張善政今（10）日上午8點於市府前廣場，出席「桃園市慶祝112年國慶升旗典禮活動」，10點半又趕到中壢參加張老旺所辦的國旗屋升旗典禮。張善政表示，今年國慶在市內重要交通幹道及市府所轄機關懸掛國旗，希望提醒市民朋友不要忘記國旗的意義，國旗代表著國家從開國、一路辛苦、至今站穩腳步並受到國際尊重的過程，儘管不同立場對國家發展持有不同的意見，但國旗是所有人的核心價值，國家有難時所有人應團結在國旗底下，共同為中華民國打拚，愛國旗、愛國家，讓中華民國繼續進步、繼續有希望。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，今年10月市府以「光輝十月 榮耀桃園」為主題慶祝雙十國慶，國慶升旗典禮開放網路報名時，1,010個名額瞬間秒殺，再加碼開放的500個名額也快速額滿，表示市民朋友非常期待一個不同於往年的國慶升旗典禮；今年13個行政區懸掛的國旗數量也較往年增加一倍，全市旗海飄揚，其中最大的一幅國旗就懸掛在市府大門上方；此外，市府也規劃豐富的系列活動，包括：2023桃園眷村文化節、國慶嘉年華市集、國慶升旗線上互動遊戲等等，打造不同於往年的國慶氛圍，讓國慶的光榮感在桃園的每一個角落被看見。
今日國慶升旗典禮活動，桃園市府安排新興高中樂儀隊、啦啦隊帶來動感表演，並特別邀請職棒傳奇球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，陪民眾一起唱國歌、歡慶國慶。
市府前的升旗典禮結束後，張善政上午10點又趕到中壢參加國旗屋升旗典禮。張善政表示，張老旺先生每年自行舉辦國慶屋升旗典禮，今年邁入第29年，從第1年只有3個人到今日數千人參加的盛況，張老旺先生不屈不撓發揚國旗的精神以及年年辦理的堅持，都令人非常佩服，尤其以私人力量辦理的升旗典禮，台灣從南到北應無人能及，「國旗屋升旗典禮」已成為桃園的地方盛事。
張善政談到，張老旺先生從滇緬來到台灣，為國家貢獻一輩子，今年適逢滇緬孤軍撤退來台70週年，70年來滇緬軍人在中壢龍岡地區打造在台灣的家，並成為這個地方獨有的特色。往年「國旗屋升旗典禮」於雲南文化公園舉辦，今年移至「龍江市民活動中心」，希望號召更多社區居民一起參加。
張老旺表示，他7歲時抵達忠貞新村，在宵裡國小讀書，到了10幾歲時，發現國慶日這天大家都會集合起來，家家戶戶慶祝國慶日，而每一間房子前方都會插上2隻國旗，氣氛歡騰；後來國慶日舉家歡慶的情況逐漸消失，他舉辦國旗升旗活動，最初3個人參加，今天非常高興看到市長和那麼多朋友們共襄盛舉，感謝大家的支持，國旗屋升旗典禮一定會繼續年年舉辦。