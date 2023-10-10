NBA／Popovich高評價Holmgren 他與Wembanyama的生涯將非常有趣
NBA季前賽10日由奧克拉荷馬雷霆以122:121驚險擊退聖安東尼奧馬刺，其中馬刺狀元Victor Wembanyama與雷霆榜眼Chet Holmgren的對決也備受關注，馬刺主帥Gregg Popovich賽後受訪透露「Victor Wembanyama與Chet Holmgren的競爭真的很不可思議，對於每位觀眾來說，在未來看到他們兩個的職業生涯將會非常有意思。」
記者張志宇/綜合報導
此戰雷霆榜眼Chet Holmgren出戰16分鐘（此戰僅出戰上半場），繳出10中7、三分球2中2、9籃板砍進21分，Popovich對此也表示，「他真的太棒了，他的技術十分全面，打起球來很聰明，他知道如何正確打球，顯然是個優秀的球員。」
馬刺狀元Victor Wembanyama本場擔任中鋒出戰19分鐘，整場13投8中、三分球5中2，砍進20分，是先發5人中正負值唯一保持正的選手，賽後也談到與Chet Holmgren之間的競爭，「我感受到他在上半場的發揮，他的發揮完全傷害了我們，但我知道這只是季前賽，之後對陣雷霆將會十分有趣。」
Victor Wembanyama也談到了這場比賽的進攻策略，「比賽中有很多次，在我突破後，就有2至3人包夾，他們都忘了自己該防守的人，在這種情況下我能輕鬆找到空位，能找到隊友，我知道這是正確的打球方式。」