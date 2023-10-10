NBA／曾開直播嗆詹皇！黃蜂Kai Jones喊賣我 精神狀態遭質疑
美國職籃NBA夏洛特黃蜂長人Kai Jones已經向球團提出「賣我」要求，這位22歲球員在社群媒體X（推特）上公開表示，他正在尋求離隊。黃蜂球團於本月初宣布，Jones由於私人因素將缺席訓練營，且暫無歸隊的確切時間表。
記者路皓惟/綜合報導
Jones遭球團放逐的原因，主要還是他先前在社群媒體IG上的詭異行為，除了對隊友發表輕蔑言論之外，還聲稱自己比隊友LaMelo Ball和Brandon Miller還要厲害，並且狂言單打能夠幹掉洛杉磯湖人隊的球星LeBron James。
根據《Charlotte Observer》記者Scott Fowler報導，基於Jones在社群媒體上的詭異行為，黄蜂隊似乎對這位211公分的大前鋒感到擔心，尤其是他的精神狀態。
Jones即將迎來他在黄蜂隊的第3個賽季，這位來自巴哈馬的大前鋒在NBA的兩個賽季中，沒有繳出太亮眼的成績單。在2022-23賽季，Jones出賽46場比賽，場均出賽僅12分鐘，貢獻3.4分和2.7個籃板。
Jones向球團提出交易請求，單純從球技上來看，他可能還具有一定的價值，但考慮到今年場外所發生的事情，原本可能對他交易感興趣的球隊可能會對此感到反感。