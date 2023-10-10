藝人愛改名！小甜甜原名被警告「恐遇空難」！改3次名就入圍金鐘
藝人炎亞綸因深陷Me Too性騷風波，目前神隱休息中，今（10）日還傳出他為了轉運，特地去找命理老師改名，再度引發關注。事實上，藝人改名求轉運的例子非常多，本名張可昀的小甜甜，就從原本的「陳倞耘」、「陳巧宜」、「陳芳奕」，過繼母系後再改成「張芳奕」，直到2013年，因命理老師告知原名可能遭遇空難，小甜甜才3度改名叫做「張可昀」，怎料，這一改不僅在戲劇上有所突破，隔年還一口氣入圍金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。
記者詹鎰睿／綜合報導
2004年出道至今19年，小甜甜不僅演過多部電視戲劇，還靠著幽默又詼諧的性格，成為各大綜藝節目的開心果，吸引許多觀眾喜愛。事實上，小甜甜曾改過3次名，過去也在節目上透露，自己非常不滿意原先的名字，「真的會影響很多事情！」包含每次看房都會挑到陰宅，想買的東西都會賣光，又或者是騎車都會出事。
直到2013年，在好友簡愷樂（蝴蝶姐姐）的介紹下，小甜甜認識了命理老師，卻被對方告知，原名很有可能會遭遇空難，並幫助她改成「張可昀」沿用至今。值得一提的是，隔年2014年，小甜甜立刻在戲劇上迎來肯定，憑藉《雨後驕陽》陳玉霞一角，成功入圍第49屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，成為演藝界最著名的「改名成功」案例。