一夜襲200目標！以色列稱重掌部分邊境 找到1500哈馬斯戰士遺體
在巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）大規模襲擊之後，以色列隨即展開反擊，以色列國防軍（IDF）表示，以軍連夜襲擊了加薩地區200多個目標，並「或多或少」重掌部分邊境的控制。另外，在以色列境內還發現約1500名哈瑪斯武裝份子遺體。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《CNN》、《美聯社》等媒體報導，以色列軍方於10日發表聲明指出，數十架以色列戰鬥機連夜在加薩人口稠密的沿海黎瑪區（Rimal）以及甘尤尼斯區（Khan Yunis）襲擊了200多個目標，包括伊斯蘭聖戰恐怖份子基礎設施、哈馬斯武裝份子武器儲存地點以及「哈馬斯武裝份子使用的恐怖行動基礎設施等，另外還襲擊了哈瑪斯特工的「行動住所」以及哈馬斯指揮中心。
以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）在10日記者會上宣布，已經重新控制遭到哈馬斯在7日時突破的邊境缺口、重掌加薩邊界。赫克特指出，以色列軍隊已經保護邊境周圍的社區，並幾乎完成該地區的疏散作業。
赫克特稱，在過去24小時這段時間，並無哈馬斯武裝人員越境進入以色列境內，儘管仍有滲透的可能性，並表示在以色列發現約1500具哈馬斯武裝份子的遺體。
在哈馬斯襲擊以色列後，以國誓言要進行報復，持續轟炸加薩地區，並稱已徵召30萬後備軍人。哈馬斯官員在9日時表示，對於停火協議抱持開放態度。
據統計，在這次的襲擊當中，以色列已經有超過900人死亡，巴勒斯坦則有將近690人喪命。聯合國指出，目前加薩地縮已經有超過18萬7000人流離失所。