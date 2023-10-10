iPhone、筆電關不關機　YTR Tim哥：每週關一次

另外，iPhone 關不關機也吵翻天，官方沒有具體說法，科技YouTuber Tim哥曾表示，手機長期開機還是每天關機，都各有缺點，建議是一週關機一次，或是三天關一次，才能有效延長手機壽命。
手機該不該每天關機，Tim哥認為，不管是手機長期開機還是每天關機，都各有缺點，建議是一週關機一次，或是三天關一次，才能有效延長手機壽命。
Tim哥表示，網路上關於要不要關機有正反兩派說法，一方認為，若手機被安裝間諜軟體的話，每天關機五分鐘，可阻斷間諜軟體的連結或防止駭客入侵。
另外，有一派任為頻繁地開關機，對於手機存取傷害較大，且從開機到待機狀態這段期間，內部處理器會高速運行，反而會增加手機耗電量。Tim哥建議，最理想的處理方式，就是每週重啟手機一次，這樣不但能清掉系統垃圾，在使用手機時會更順暢
📍濕氣太重：不關機
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📍房屋年齡和電壓穩定不穩定：不關機
另一個重要因素是的住處的環境，如果所待的房屋屋齡較高，或者所在地區的電壓不夠穩定，長時間開啟電腦可能會更有風險，儘管電腦通常配備穩壓器，但長期的電壓波動仍可能損壞電子元件。
📍每天多次使用：不關機
每天需要多次使用電腦，每次都將關閉並再次啟動，乍看省電，但其實每次的開關機造成的熱循環也有可能會造成電子產品的損耗。現在電子裝置在進入睡眠或待機模式也能保持低耗能，在這種情況下，讓電腦保持運行可能會更加方便。
📍長時間不使用:關機
如果有超過1~2天時間不使用電腦，專家建議可以關閉電腦，長時間不使用的電腦可能會因為待機而浪費能源，同時也有機會發生電壓問題。
最後則再次提醒，電腦要不要關機最佳做法是根據使用習慣和環境做出決策，且應該留意保持電腦操作環境乾，如果所在的電壓不穩，應該考慮裝配電源穩壓器，同時視使用方式增減開關頻率。