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iPhone、筆電關不關機　YTR Tim哥：每週關一次

▲ iPhone、筆電要不要每天關機，Tim哥建議，手機長期開機或每天關機各有缺點，建議一週關機一次才能有效延長手機壽命。（圖／NOWnews資料照片）
▲ iPhone、筆電要不要每天關機，Tim哥建議，手機長期開機或每天關機各有缺點，建議一週關機一次才能有效延長手機壽命。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

每天都在使用的電腦、手機需要關機嗎？Mac系統的用戶應該更有這樣的疑慮，擔心沒關機會讓電腦容易壞，也深怕會過度耗電，成為家裡的吃電怪獸。知名的硬碟公司WD，日前在臉書上分享4點評估的準則，可透過自身條件來決定該不該關機。

另外，iPhone 關不關機也吵翻天，官方沒有具體說法，科技YouTuber Tim哥曾表示，手機長期開機還是每天關機，都各有缺點，建議是一週關機一次，或是三天關一次，才能有效延長手機壽命。

手機該不該每天關機，Tim哥認為，不管是手機長期開機還是每天關機，都各有缺點，建議是一週關機一次，或是三天關一次，才能有效延長手機壽命。

Tim哥表示，網路上關於要不要關機有正反兩派說法，一方認為，若手機被安裝間諜軟體的話，每天關機五分鐘，可阻斷間諜軟體的連結或防止駭客入侵。

另外，有一派任為頻繁地開關機，對於手機存取傷害較大，且從開機到待機狀態這段期間，內部處理器會高速運行，反而會增加手機耗電量。Tim哥建議，最理想的處理方式，就是每週重啟手機一次，這樣不但能清掉系統垃圾，在使用手機時會更順暢

📍濕氣太重：不關機

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在濕氣相對高的環境，長時間關閉電腦可能會引發問題，濕度可能會侵蝕電子零件，除了常見的生鏽外，甚至還會長黴菌，造成電子零件不可逆的傷害，因此在這種情況下，保持電腦運行可能更加明智。

📍房屋年齡和電壓穩定不穩定：不關機

另一個重要因素是的住處的環境，如果所待的房屋屋齡較高，或者所在地區的電壓不夠穩定，長時間開啟電腦可能會更有風險，儘管電腦通常配備穩壓器，但長期的電壓波動仍可能損壞電子元件。

▲近年來「外籍生淪學工」事件頻傳，主要源於私校招生壓力，加上把關機制不足。（示意圖／非當事人／shutterstock）（圖／shutterstock）
▲電腦關不關機其實沒有正確解答，專家建議可以根據居家的條件自行評估。（示意圖／取自unsplash）（圖／shutterstock）
📍每天多次使用：不關機

每天需要多次使用電腦，每次都將關閉並再次啟動，乍看省電，但其實每次的開關機造成的熱循環也有可能會造成電子產品的損耗。現在電子裝置在進入睡眠或待機模式也能保持低耗能，在這種情況下，讓電腦保持運行可能會更加方便。

📍長時間不使用:關機

如果有超過1~2天時間不使用電腦，專家建議可以關閉電腦，長時間不使用的電腦可能會因為待機而浪費能源，同時也有機會發生電壓問題。

最後則再次提醒，電腦要不要關機最佳做法是根據使用習慣和環境做出決策，且應該留意保持電腦操作環境乾，如果所在的電壓不穩，應該考慮裝配電源穩壓器，同時視使用方式增減開關頻率。

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