風雨中出席基隆雙十國慶升旗 馬英九：風雨故人來、風雨生信心
基隆市今（10）日上午在海洋廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，前總統馬英九在與國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜合體出席新北市升旗典禮後，又到基隆市趕場參加，儘管天氣不佳，現場下起雨來，馬英九致詞以「風雨故人來」、「風雨生信心」的成語，指出在基隆市長謝國樑執政下，讓基隆旗海飄揚、朝氣蓬勃，感動是難以言喻。
記者吳嘉億／綜合報導
馬英九表示，自他擔任公職以來，從來不曾缺席國慶升旗典禮，因為他熱愛中華民國、熱愛這塊土地；但是從前年開始，蔡政府把國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」也就是台灣國的國慶日，強調自己不出席總統府國慶日活動不是不愛台灣，但台灣是台灣、中華民國是中華民國，這一定要弄清楚。
馬英九再提到，今年沒有去總統府參加國慶大典，因為他不要為這種台灣國慶日的稱呼背書，強調這不但違憲，而且為台灣的兵凶戰危又增添幾分，批評現任總統蔡英文違背對選民的2次承諾，危害台海安全，因此拒絕出席台灣國慶日的典禮，更拒絕為這種繞彎偷渡的台獨路線背書。
謝國樑表示，今年基隆市懸掛的國旗數量是全國之最，也是最愛國的縣市之一，強調馬英九在他選舉市長時五度造訪基隆，在風雨中為他加油，所以力邀他到基隆參加升旗典禮，強調馬英九的到來，是對他最大的鼓勵。
謝國樑進一步指出，自己就任市長10個月以來，已將基隆打造成行人友善城市，相關的環保政策也獲得台北市及台中市的響應及跟進，另外也設置多座室內兒童樂園，預計在聖誕節前會再完成兩座。
基隆市今日的雙十國慶升旗典禮，由土風舞蹈等一系列繽紛活動揭開序幕，等到國旗進場之後，現場數千的民眾與謝國樑、馬英九一起合唱國歌及國旗歌，最後再以「中華民國頌」大合唱，表達對國家生日的祝福。