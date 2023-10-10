探視國慶寶寶　張善政鼓勵：「多一胎加一萬」

今（10）日是中華民國112年國慶日，桃園市長張善政上午主持完府前升旗典禮後，便與夫人張琦雅一同前往桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶。截至上午10時30分，今（112）年桃園市已有23位國慶寶寶誕生，為國慶佳節增添喜氣。張善政表示，近3年（109-111年）桃園市出生數總計5萬9,528人，平均1年約有1萬9,843千名新生兒，為6都出生率最高的幸福城市，張善政同時也宣導「多一胎、加一萬」的政策。
記者李春台／桃園報導
桃園秉坤婦幼醫院今天共有22位產婦待產，凌晨以及上午有陳姓女嬰和古姓男嬰誕生，張善政表示，新生命的降臨對父母而言都是充滿期待與歡心，每個孩子皆是父母心中的寶貝，很高興可以和大家一同分享國慶寶寶的喜悅，桃園市從2020年到2022年間，出生數總計5萬9859人，平均每年約1萬9953人，為六都出生率最高城市，衛生局也持續推動婦幼友善政策，打造桃園友善生、養環境。
衛生局長劉宜亷表示，桃園市積極推動「婦幼善好健康政策」，提供孕前、孕期至產後連續性照護服務。「孕期」提供羊膜（或絨毛膜）穿刺檢查、母血唐氏症篩檢、中醫養胎調理等補助服務。針對「產後」媽媽們可能會因為體內荷爾蒙的變化、生產過程的痛苦及體力的消耗或是生活及社會角色的變化產生壓力，因而有心情不穩定及低落的狀況；112年亦推出產後憂鬱心理諮商計畫，服務對象為本人或配偶設籍桃園市之產後6個月內婦女，讓專業醫事人員陪伴其創造好孕心生活。
劉宜廉強調，為保障市民生育選擇權，桃園也於112年4月17日起提供凍卵營養金補助，補助本人或配偶設籍桃園市且25至40歲女性。另外也提供孕前健康檢查、中醫助孕等服務，以守護桃園未來生育的友善環境。