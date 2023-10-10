雙十國慶！吳鳳感性「慶幸17年前選擇台灣」 台藝人他第一個發文
在土耳其出生的藝人吳鳳，自2006年來台念書後，至今在台定居17年，是出了名的「愛台灣」藝人，每逢中國民國國慶日，不怕受到政治打壓，吳鳳幾乎都是準時發文祝賀，今（10）日他在粉專分享和中國民國國旗合照，並感性說「謝謝台灣，你給我的一切」，再度感動許多台灣民眾。
記者黃韻文／綜合報導
43歲的主持人吳鳳，2006年來台後定居，在2018年歸化取得中華民國身分證，並成為正港台灣女婿、育有兩女。吳鳳愛台出名，不只以行動表態，每年國慶日也不忘發文祝賀，今（10）日他在粉專分享一張總統府合影，寫下：「每年的10月10號，我很驕傲的說我是這塊土地的一份子！謝謝台灣，你給我的一切」。
吳鳳提到，今年國慶日是他在台灣的第17個國慶，「我很慶幸17年前，我選擇來台灣留學。台灣給我很多難忘的回憶。這些都是我心目中的台灣價值。」
吳鳳接著表示，「台灣的面積不大，但是可以做的事很多，像是我們製造世界第一的晶片，亞洲最自由的土地，網路最開放的國度，擁有許多MIT商品等等。如果你珍惜包容台灣，它也會包容你！世界很少國家像台灣一樣土地不大，但是創造這麼大的價值。不相信我的話，可以自己比比看。」
吳鳳最後說，「今天我可以很驕傲的說很愛台灣！祝中華民國112歲生日快樂，我會永遠跟著這塊土地繼續往前走，一起創造更美好的未來。」貼文發出不到半天，超過3500人狂讚。而大馬歌手黃明志，高舉中華民國國旗並發文祝賀，也讓台灣民眾感到暖心。
本土藝人沒缺席，包括今天化身「一日禮賓大使」的邰智源，還有第一個發聲「中華民國萬歲」的藝人趙駿亞，以及和雷虎戰機合照的郭昱晴，在在昆士蘭打卡的阿Ben、徐小可，以及李蒨蓉、宋達民夫妻、吳婉君等人都發出國慶文，祝福中華民國生日快樂。