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北捷文湖線遇偷拍露鳥俠！2女高中生險遭騷擾　她神救援：快吐了

▲一對母女日前搭乘北捷文湖線時，發現一名男子在人潮尖峰時段，用外套遮掩性器官，並試圖接近2名高中女學生，男子惡行被母親發現後，她以手機打字方式示意女學生，兩人嚇得慌忙避開；台北捷運警察隊獲悉此事後已介入調查，相關影片已留存偵辦中。（圖／NOWnews資料畫面）
▲一對母女日前搭乘北捷文湖線時，發現一名男子在人潮尖峰時段，用外套遮掩性器官，並試圖接近2名高中女學生，男子惡行被母親發現後，她以手機打字方式示意女學生，兩人嚇得慌忙避開；台北捷運警察隊獲悉此事後已介入調查，相關影片已留存偵辦中。（圖／NOWnews資料畫面）

記者孫唯容／綜合報導

一對母女日前搭乘北捷文湖線時，發現一名男子在人潮尖峰時段，用外套遮掩性器官，並試圖接近2名高中女學生，男子惡行被母親發現後，她以手機打字方式示意女學生，兩人嚇得慌忙避開；台北捷運警察隊獲悉此事後已介入調查，相關影片已留存偵辦中。

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女網友透過PTT發文表示，10月6日下午4點15分左右，自己帶著女兒要從文湖線萬芳醫院站要前去忠孝復興，一上車就看見有名穿著白衣灰褲的男子，一直用奇怪的眼神盯著自己和女兒，隨著車廂人潮漸多，男子逐漸越來越靠近母女，以及站在旁邊的2位高中女學生。

女網友指出，自己為了照看孩子視線一直在下方，無意間看到男子拿著手機，並開啟照相功能，餘光還瞥見男子疑似生殖器充血，僅用外套稍微擋著褲襠，就在2名女高中生臀部不遠處，「當下我簡直要吐了！」，後續立即透過手機打字告訴女高中生們「那個男的露出他的屌！」，並默默拍拍女高中生的手示意兩人閱讀，兩人才一臉驚訝地往旁邊靠。

對此，北市捷警隊回應，目前已接獲網路報案，也已經拷貝、燒錄相關影像畫面，進行偵辦，也在PTT上留言回應，未來將持續加強各站體及車廂巡邏，確保民眾乘車安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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