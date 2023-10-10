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瘋搶啦啦隊慈妹簽名！超狂球迷「搭帳篷塞20人卡位」　富邦回應了

▲為了瘋搶慈妹等16位啦啦隊女孩的簽名，就有超狂粉絲搭起帳篷，塞了20人卡位排隊，引發爭議。對此，富邦球團作出回應。（圖／慈妹FB、PTT）
▲為了瘋搶慈妹等16位啦啦隊女孩的簽名，就有超狂粉絲搭起帳篷，塞了20人卡位排隊，引發爭議。對此，富邦球團作出回應。（圖／慈妹FB、PTT）

記者詹鎰睿／綜合報導

富邦悍將今（10）日舉辦啦啦隊Fubon Angels專屬主題日，包含慈妹、丹丹等16位人氣女孩全員到齊，讓許多粉絲們不惜冒著風雨，徹夜卡位排隊，就為了能一次集齊女孩的專屬簽名。怎料，就有不少球迷在現場抱怨排隊亂象，甚至有人搭起帳篷一次卡了20人，引發爭議。對此，富邦球團回應：「凡是併排、插隊，或以物品佔位的情況，若是本人不在現場者都會排除在隊伍之外！」提醒球迷應避免自身權益受損。

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富邦悍將下半季最後一場主題日「愛戀拾光」在今天國慶日登場，16位女孩全員出擊，要和粉絲們一起互動玩遊戲，讓不少球迷十分期待，其中就屬簽名會最搶手，不過，活動人數有限，必須在球團指定商品旗艦店消費達到3000元，才能獲得號碼牌一張，限量100位，屆時可一次獲得16位女孩的專屬簽名。

▲富邦悍將啦啦隊16位女孩全體出動，為最後一個主題日劃下完美句點。（圖／Fubon Angels FB）
▲富邦悍將啦啦隊16位女孩全體出動，為最後一個主題日劃下完美句點。（圖／Fubon Angels FB）
怎料，活動前一晚，新莊棒球場外頭就冒出許多椅子、板凳等各種卡位的現象，直到今天下午，更有網友在PTT貼出照片抱怨，「據不可靠消息指出，這個帳蓬到時會突然出現20個簽名會的名額，有這麼強的解壓縮物件嗎？」立刻引發討論，紛紛質疑球團沒有管制。

對此，富邦悍將球團向《NOWnews今日新聞》回應，「基本上開賣時間14:00，通常是不定時間，視人潮先整隊，以現場人頭數為主，凡是併排、插隊，或以物品佔位的情況，若是本人不在現場者都會排除在隊伍之外。同步也有提醒排隊的球迷要記住前後排隊的人，避免自身權益受損。」此外，公關強調，開賣後現場沒有紛爭，大家都很配合進場，活動進行得非常順利，也呼籲球迷們多多進場看球。

▲有網友發現，從昨天深夜就有不少人拿椅子、板凳卡位，掀起討論。（圖／PTT）
▲有網友發現，從昨天深夜就有不少人拿椅子、板凳卡位，掀起討論。（圖／PTT）

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