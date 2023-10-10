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李千娜改名兩次！新名用3年又改回來　跟爸媽有關「不想改變她」

▲李千娜新名字只用3年又改回來，原因跟爸媽有關。（圖 ／翻攝自李千娜IG）
▲李千娜新名字只用3年又改回來，原因跟爸媽有關。（圖 ／翻攝自李千娜IG）

記者楊穎軒／綜合報導

演藝圈明星出道要取藝名，無非希望好名字能助攻事業，讓自己大紅大紫，近來身陷感情醜聞的炎亞綸，傳出找大師替他改名轉運，最近新婚的演員兼歌手李千娜，也曾一度改名，最後覺得不想更動父母給她的姓名，二度改回本名，「未來唯一留下來最珍貴的禮物，就是我的父母為我取的名字，我不想改變她。」

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▲李千娜為《百味小廚神》戲劇原聲帶獻唱〈怎麼不一樣呢〉。（圖／華納音樂）
▲▼李千娜以本名在演藝圈活動。（圖／華納音樂提供、翻攝自李千娜IG）
▲李千那施打BNT疫苗。（圖／李千那IG）
李千娜2018年將名字「娜」改為「那」，當年底發行的台語專輯《查某囡仔》因此使用「那」字，不少粉絲還以為印錯字，李千娜解釋，其實「李千娜」算起來就是大凶，主要想改名的原因是不想讓人生中有框架，她沒有找算命老師，與公司討論後，決定在生日當天宣布此事。

▲李千那入行13年，影視歌三棲。（圖／李千那IG）
▲李千娜入行15年，影視歌三棲。（圖／翻攝自李千娜IG）
不過相隔3年多，2022年8月8日，李千娜在粉專宣布，決定把藝名從「李千那」再改回本名「李千娜」，她說：「今天是特別的日子，也在今天做了一個很重要的決定，思考一陣子，覺得很多事無常、多變，未來唯一留下來最珍貴的禮物，就是我的父母為我取的名字，我不想改變她，且想讓她好好的閃耀存在著，『李千娜』祝大家父親節健康、平安。」

▲李千娜不想改變父母為她取的姓名。（圖／翻攝自李千娜臉書）
▲李千娜不想改變父母為她取的姓名，所以二度改名。（圖／翻攝自李千娜臉書）
當時許多粉絲對於李千娜改回本名紛紛表示支持，坦言比較喜歡、習慣「娜」字，「千娜～我也喜歡妳這個娜」、「最珍貴的禮物」、「太好了！終於，還是喜歡這個娜」、「還是喜歡千娜」、「歡迎千娜回歸」、「很美的名字無需改變」！

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